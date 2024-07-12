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رياضة

شباب بلوزداد يعلن رحيل ماركوس باكيتا

شباب بلوزداد يعلن رحيل ماركوس باكيتا
ماركوس باكيتا
إرم نيوز
إرم نيوز
12 يوليو 2024، 1:34 م

أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري رحيل البرازيلي ماركوس باكيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن منصبه على نحو رسمي.

وقال بلوزداد، في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الجمعة": "بعد نهاية عقده مع فريق شباب بلوزداد، قرر المدرب ماركوس باكيتا المغادرة، وعدم تجديد عقده لموسم إضافي مع النادي".

وأضاف: "باكيتا طلب مهلة مدتها 72 ساعة، للتفكير في العرض المقدم من طرف إدارة بلوزداد... وبعد انقضاء الفترة الزمنية المتفق عليها بين الطرفين، أرسل المدرب رسالة نصية، أعرب من خلالها عن عدم اعتزامه المواصلة على رأس الجهاز الفني".

 واختتم النادي بيانه قائلا: "باكيتا عبر عن امتنانه للأوقات الجميلة التي قضاها هذا الموسم، خاصة بعد مساهمته في تحقيق اللقب التاسع لفريق شباب بلوزداد، في منافسة كأس الجمهورية".

 

 

يذكر أن تقارير صحفية قد أشارت إلى أن باكيتا، سيحول وجهته إلى المغرب، بعد وجود مفاوضات بين المدرب البرازيلي، ونادي الجيش الملكي المغربي.

ويرغب نادي الجيش الملكي المغربي، في تعيين مدرب، خلفًا للتونسي نصر الدين نابي، الذي رحل لتدريب نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

شباب بلوزدادالجيش الملكي المغربي

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