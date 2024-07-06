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رياضة

حقيقة اقتراب نجم الهلال السعودي من نادي نيوم

حقيقة اقتراب نجم الهلال السعودي من نادي نيوم
ميشيل نجم الهلال السعوديالمصدر: حساب الهلال على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
06 يوليو 2024، 8:14 ص

كشفت تقارير صحفية حقيقة اقتراب البرازيلي ميشيل ديلغادو، نجم الهلال السعودي، من الانتقال إلى صفوف نادي نيوم، المنافس في دوري الدرجة الأولى "دوري يلو"، خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ويستهدف نيوم لضم صفقات قوية هذا الصيف، بعد أن انتقلت ملكية النادي إلى شركة نيوم الموسم الماضي.

ويتبقى في عقد اللاعب البرازيلي عام واحد، إذ ينتهي في يونيو 2025.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن اللاعب البرازيلي خارج حسابات نيوم الصاعد إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو"، والذي يرغب خلال موسم 2024-25، في التأهل إلى دوري روشن السعودي للمرة الأولى في تاريخه.

وأوضح التقرير، أن "ميشيل يحظى باهتمام من أندية سعودية عدة، إضافة إلى برازيلية تواصلت معه لكسب خدماته".

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وشارك النجم البرازيلي في 33 مباراة مع الهلال خلال منافسات دوري روشن السعودي في الموسم الماضي، واستطاع هز الشباك 5 مرات، وقدّم 8 تمريرات حاسمة، وأسهم في حصول الهلال على اللقب قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات.

وبالإضافة إلى التتويج بلقب الدوري، حصل الجناح البرازيلي على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.

وبشكل عام، دافع اللاعب عن قميص الهلال في 102 مباراة في كل المسابقات، مُسجلًا 20 هدفًا مع تقديم 25 تمريرة حاسمة.

الدوري السعودي

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