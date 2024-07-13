بوغاتشار يفوز بالمرحلة 14 من طواف فرنسا للدراجات

حسم السلوفيني تادي بوغاتشار، مساء السبت، المرحلة الـ 14 من طواف فرنسا للدراجات المقام حاليًا.

ونجح بوغاتشار في تعزيز صدارته للترتيب العام لطواف فرنسا بعدما وسع الفارق مع أقرب منافسيه الدنماركي يوناس فينغيغارد إلى دقيقة و57 ثانية.

ونجح بوغاتشار في التفوق خلال المرحلة الرابعة عشرة للطواف بعدما قطع 151 كيلو متر خلال زمن قدره 4 ساعات ودقيقة و51 ثانية.

وحسم الدراج السلوفيني تفوقه على منافسه فينغيغارد بزمن قدره 39 ثانية خلال سباق المرحلة الرابعة عشرة.

وفاز فينغيغارد بلقب طواف فرنسا خلال سباق العامين الأخيرين 2022 و2023، ولكن الدراج السلوفيني بوغاتشار يأمل استعادة اللقب الذي حققه عامي 2020 و2021.

وحال فوز بوغاتشار على نحو رسمي بلقب طواف فرنسا للدراجات فسيكون أول بطل يجمع بين لقبي فرنسا وسباق جيرو الإيطالي منذ عام 1998.

وجاء ترتيب المتسابقين الخمس الأوائل بعد نهاية منافسات المرحلة 14 لطواف فرنسا على النحو الآتي:

السلوفيني تادي بوغاتشار 56:42.39 ساعة

الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 1:57 دقيقة

البلجيكي ريمكو إيفينيبول بفارق 2:22 د.

البرتغالي جواو ألميدا بفارق 6:01 د.

الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 6:09 د.