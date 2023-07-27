ثيو نجل زيدان يسجل هدفا رائعا مع ريال مدريد (فيديو)

سجل ثيو نجل الأسطورة زين الدين زيدان هدفا رائعا مع ريال مدريد كاستيا، في مباراة ودية أمام ميرانديس.

واستغل ثيو، البالغ من العمر 21 عاما، وهو الابن الثالث لزين الدين زيدان، المباراة ليسجل هدفا رائعا من ضربة حرة.

وخلال الاستعدادات الصيفية مع ريال مدريد كاستيا، قدم ثيو زيدان لنفسه بهدف رائع من ضربة حرة ثابتة، ليمنح ريال مدريد الفوز 1/0 على ميرانديس.