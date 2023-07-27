ثيو نجل زيدان يسجل هدفا رائعا مع ريال مدريد (فيديو)
ثيو يتدرب تحت قيادة راؤول في فريق ريال مدريد كاستيا
سجل ثيو نجل الأسطورة زين الدين زيدان هدفا رائعا مع ريال مدريد كاستيا، في مباراة ودية أمام ميرانديس.
واستغل ثيو، البالغ من العمر 21 عاما، وهو الابن الثالث لزين الدين زيدان، المباراة ليسجل هدفا رائعا من ضربة حرة.
وخلال الاستعدادات الصيفية مع ريال مدريد كاستيا، قدم ثيو زيدان لنفسه بهدف رائع من ضربة حرة ثابتة، ليمنح ريال مدريد الفوز 1/0 على ميرانديس.
وتوصل ثيو زيدان لاتفاق مع ريال مدريد على تمديد العقد بين الطرفين لموسم واحد.
وانضم ثيو لناشئي ريال مدريد في 2010، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب في 2020.
ويتدرب ثيو تحت قيادة راؤول في فريق ريال مدريد كاستيا.
وتدرج ثيو زيدان في ريال مدريد منذ 2018، وبحسب موقع "transfermarkt"، لعب 56 مباراة مع ريال مدريد كاستيا سجل فيها هدفا.