ردت فورا.. لامين يامال يصدم صديقته الروسية (صور)

وجه الإسباني لامين يامال نجم نادي برشلونة الإسباني، صدمة قوية إلى صديقته الروسية أليسا بتروسيان بعد شائعات عن علاقتهما الرومانسية المزعومة.

وأثارت عارضة الأزياء الروسية أليسا جدلاً واسعًا بعد انتشار الشائعات، التي تتحدث عن ارتباطها بعلاقة مع نجم منتخب إسبانيا، ‎بعد أن ظهرت وهي ترتدي قميص برشلونة الجديد لموسم 2024-2025، في صور متداولة على نطاق واسع جدا عبر منصة "إنستغرام".

كما أن عارضة الأزياء الروسية تقيم في إسبانيا، وهو ما عزز الشائعات حول تجاوز نجم يورو 2024 أزمة خيانة صديقته السابقة أليكس باديلا له بالدخول في علاقة جديدة.

ولكن بعد وقت قصير ألغى نجم برشلونة متابعة عارضة الأزياء أليسا بتروسيان من على منصة إنستغرام.

وفورا ردت أليسا بتروسيان ردًا سريعًا، وألغت متابعته هو الآخر على إنستغرام.

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ومنذ أن أنهى يامال وأليكس باديا علاقتهما قبل أسابيع بعد أن شوهدت رفقة شاب آخر، فمن غير الواضح ما إذا كان نجم برشلونة قد دخل في علاقة أخرى، لكن يُعتقد أنه لا يزال أعزب.