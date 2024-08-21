كشفت تقارير إعلامية، أن النادي الأهلي المصري يستهدف تجديد عقد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط حارس مرمى منتخب مصر الأول، مع النادي الأهلي بعقد يمتد حتى نهاية صيف 2025 المقبل، أي أنه سيكون لديه الحق في التفاوض مع أي نادٍ آخر في يناير المقبل، على أن ينضم لصفوفه بشكل مجاني في يونيو المقبل.

ويمتلك الأهلي كتيبة من حراس المرمى المميزين ضمن صفوفه، على رأسهم محمد الشناوي إلى جانب مصطفى شوبير الذي أظهر تألقًا كبيرًا خلال فترة إصابة الشناوي الطويلة، بالإضافة إلى حمزة علاء ومصطفى مخلوف.

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ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "النهار" المصرية، فإن "محمود الخطيب كلف أمير توفيق، مدير التعاقدات، بضرورة فتح ملف تجديد عقد الحارس الدولي، ومنحه راتباً ضخماً هو الأعلى للاعب محلي في تاريخ النادي".

وأضاف التقرير: "الأهلي يُجهز محمد الشناوي حتى يكون كادراً داخل النادي عقب اعتزاله، وهناك رغبة قوية في استمرار الشناوي وعدم رحيله بالموسم الجديد".

وكان الشناوي قد ظهر في حوار تلفزيوني مؤخرا، ليوضح أنه لم يتوصل لاتفاق بعد لتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، قائلا: "جلست مرتين مع مسؤولي الأهلي ولكن لم نصل لاتفاق بعد بخصوص التجديد والأهلي بيتي ولن أرحل إلا عن طريقه".

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وأشار حارس مرمى الأهلي إلى أن هناك عروضاً كثيرة وصلته بمبالغ كبيرة وصلت إلى 500 مليون جنيه خلال 3 مواسم، ولكنه رفضها ويحصل الآن على نسبة تقل عن 20% من هذه المبالغ.

ويستعد الأهلي لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان، وذلك في 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما، يوم الأحد، ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.