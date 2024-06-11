محمد صلاح يحتفل بطبيب منتخب مصر (صورة)

وسجل القائد محمد صلاح هدفًا في الشوط الثاني لتتعادل مصر 1-1 مع مضيفتها غينيا بيساو ليتجنب فريق المدرب حسام حسن خسارته الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 أمس الاثنين.

وظل منتخب مصر متصدرًا للمجموعة الأولى وله عشر نقاط، متقدمًا بفارق أربع نقاط على غينيا بيساو، وخاض كلا المنتخبين أربع مباريات.

ولدى بوركينا فاسو وسيراليون خمس نقاط بعد تعادلهما 2-2 في المباراة التي جرت ضمن المجموعة ذاتها.