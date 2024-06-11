محمد صلاح يحتفل بطبيب منتخب مصر (صورة)
احتفل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ومهاجم منتخب مصر، بالدكتور محمد أبوالعلا طبيب الفراعنة، عقب نهاية مباراة الفريق أمام غينيا بيساو أمس الاثنين.
حرص منتخب مصر على الاحتفال بمحمد أبو العلا طبيب المنتخب بعد وصوله للمباراة رقم 100 في تاريخه، والتواجد على رأس الجهاز الطبي للمنتخب منذ العام 2015.
وأهدى محمد صلاح قميص يحمل توقيعات اللاعبين إلى طبيب المنتخب محمد أبو العلا، وسط حضور اللاعبين.
وسجل القائد محمد صلاح هدفًا في الشوط الثاني لتتعادل مصر 1-1 مع مضيفتها غينيا بيساو ليتجنب فريق المدرب حسام حسن خسارته الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 أمس الاثنين.
وظل منتخب مصر متصدرًا للمجموعة الأولى وله عشر نقاط، متقدمًا بفارق أربع نقاط على غينيا بيساو، وخاض كلا المنتخبين أربع مباريات.
ولدى بوركينا فاسو وسيراليون خمس نقاط بعد تعادلهما 2-2 في المباراة التي جرت ضمن المجموعة ذاتها.