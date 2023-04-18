مرتديا قناعا.. لاعب بالدوري الإنجليزي يثير حماس الجماهير بإصداره أغنية راب
أصدر نجم غامض في الدوري الإنجليزي الممتاز أغنية راب على موقع "يوتيوب" تحت اسم "Dide"، ما أثار حماسة الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يتكهنون من يمكن أن يكون اللاعب.
وشوهد لاعب كرة القدم المجهول يرتدي قناعًا أثناء أدائه لأغنية بعنوان "Thrill"، وقد ادعى البعض بالفعل أن اللاعب المعني قد يكون لاعبا لآرسنال.
وتم وضع مقطع الفيديو الموسيقي في لندن وتتضمن كلمات الأغاني سطورًا مثل "فريقي يستمر في الفوز" و"كل مباراة تشبه النهائي"، ما يشير إلى مشاركة نجم الغانرز الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
وأبدى المتابعون إعجابهم بالأغنية التي حصدت بالفعل ما يقرب من 80 ألف مشاهدة على "يوتيوب" منذ إطلاقها في عطلة نهاية الأسبوع.
وقال أحد المعلقين: "من وراء القناع الخاص به يثبت أنه شاعر غنائي لا يصدق".
في حين توقع آخر أن يكون المغني هو اللاعب إدوارد نيكيتاه، بينما توقع آخرون أن يكون واحدا بين تاكيهيرو تومياسو وريس نيلسون وروب هولدينغ.
وتشير الأغنية إلى أن كل مباراة تشبه النهائي، وهو اللقب الذي ارتبط بآرسنال هذا الموسم، حيث يطاردون أول لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 19 عامًا.
وفي السنوات الأخيرة حاول كل الغناء.. من دانيال ستوريدج، وجيسي رودريغيز، وممفيس ديباي.
ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 74 نقطة من 31 مباراة، ويتقدم بـ4 نقاط على مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.