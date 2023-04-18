مرتديا قناعا.. لاعب بالدوري الإنجليزي يثير حماس الجماهير بإصداره أغنية راب

أصدر نجم غامض في الدوري الإنجليزي الممتاز أغنية راب على موقع "يوتيوب" تحت اسم "Dide"، ما أثار حماسة الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يتكهنون من يمكن أن يكون اللاعب.

وشوهد لاعب كرة القدم المجهول يرتدي قناعًا أثناء أدائه لأغنية بعنوان "Thrill"، وقد ادعى البعض بالفعل أن اللاعب المعني قد يكون لاعبا لآرسنال.