نجم توتنهام يندد بعنصرية مشجعي فريقه ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر الأوروبي

أدان النجم البرازيلي ريتشاليسون مهاجم توتنهام الإنجليزي الإهانات العنصرية التي تلقاها زميله الفرنسي ماتيس تيل بعد مباراة كأس السوبر الأوروبي التي خسرها الفريق الإنجليزي أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح (4 ـ 3) بعد نهاية المباراة بالتعادل (2 ـ 2).

وحقق باريس سان جيرمان انتصارا مثيرا بالركلات الترجيحية ليحرز لقبه الخامس في عام 2025، بعد أن كان متأخرا في نهائي كأس السوبر (2 ـ 1) ضد توتنهام حتى الدقيقة الرابعة من الوقت محتسب بدلا من الضائع من المباراة التي احتضنها ملعب أودينيزي في إيطاليا الأربعاء الماضي.

وخلال حصة الركلات الترجيحية، أهدر الفرنسي ماتيس تيل ركلة تصدى لها مواطنه لوكاس شوفالييه حارس باريس سان جيرمان قبل أن يحسم البرتغالي نونو مينديز مصير اللقب عندما سجل الركلة الأخيرة والحاسمة.

وتعرض ماتيس تيل (20 عاما) لإهانات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعيمن قبل مشجعي ناديه توتنهام إثر إهداره ركلة جزاء ضد باريس سان جيرمان في نهائي كأس السوبر.

وهاجم المشجعون الإنجليزي اللاعب الفرنسي الشاب بعبارات عنصرية تنال من لون بشرته وتصفه بعبارات مسيئة مما أثار حفيظة زميله البرازيلي ريشارليسون الذي دافع عن تيل بقوة وأدان ما يتعرض له لاعبو فريقه من إهانات عنصرية بعد المباراة.

وفي رسالة نشرها على مواقع التواصل، انتقد المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 28 عاما، بشدة السلوك العنصري لمشجعي توتنهام عبر منصات التواصل.

وقال ريشارليسون: " الفوز أو الخسارة، الصواب أو الخطأ، كل ذلك جزء من اللعبة، ولكن العنصرية، لا! ماتيس تيل لا يزال لاعبًا شابًا، لاعبًا رائعًا في بداية مسيرته... ولا يستحق هذا السلوك العدواني المهين في حقه بشكل مجاني وبغيض".

وأضاف: "لم يعد لهذا النوع من السلوك مكان في كرة القدم، أو ينبغي أن يكون الأمر كذلك، أتمنى أن يُعاقب هؤلاء الأشخاص إن جاز لي أن أسميهم كذلك) بشدة! من السهل جدًا الاختباء وراء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية ومثل هذا النوع من الخطاب. يجب أن يتغير هذا! نحن معك يا تيل".