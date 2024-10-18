"إيمينالو" يثير مخاوف جماهير الهلال السعودي

أثار مايكل إيمينالو ، المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، مخاوف جماهير نادي الهلال بسبب تصريحاته الأخيرة.

وقال إيمينالو في تصريحات إعلامية إن الهلال سيواجه تحديات في المستقبل، مؤكداً أنه يتمنى أن يحدث ذلك ليكون الأمر في صالح الدوري السعودي.

وتركت تصريحات المدير الرياضي ردود فعل واسعة بين جماهير نادي الهلال التي استقبلت كلمات "إيمينالو" بحالة من القلق بجانب الهجوم الحاد ضد المدير الرياضي للرابطة.

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وقال الإعلامي محمد الدهش عبر قناة MBC ACTION إن تصريحات إيمينالو لم تكن موفقة، موضحاً أن المدير الفني كان الأولى به أن يطالب الأندية التي تنافس الهلال بتطوير مستواها.

وأوضح أن أي عقبات سيتعرض لها الهلال في الفترة القادمة سيتم ربطها من جانب الجماهير بهذه التصريحات.

وعلق الإعلامي حسن الناقور عبر حسابه بمنصة إكس منتقداً هذه التصريحات وتوقيت إطلاقها.

وهاجمت بعض جماهير الهلال إيمينالو بتغريدات عبر منصة إكس؛ حيث استعرض أحد المشجعين رحيل المدير الرياضي الحالي للرابطة عن منصبه في عدة أندية منها تشيلسي الإنجليزي وموناكو الفرنسي.

ويرى المحلل خالد القحطاني في تغريدة عبر إكس أن إيمينالو أظهر مشاعره ضد الهلال بعد رفض مسؤولي النادي السعودي سيرته الذاتية.

وأبدى مشجع آخر قلقه من تصريحات إيمينالو، مؤكداً أن طبول الحروب تدق حول الهلال بعد تصريحات الأخير.

يشار إلى أن الهلال حقق لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.