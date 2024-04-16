رغم تألقه.. برشلونة يصدم رافينيا
كشفت صحيفة "سبورت" عن تطور مهم بشأن مستقبل الجناح البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة.
وتألق رافينيا بعدما سجل هدفين لبرشلونة في الفوز 3/2 على أرض باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وذكرت الصحيفة أن برشلونة سعيد جدًا بأداء رافينيا ورد النادي الكتالوني على عرض لشراء اللاعب.
وأوضحت "سبورت" أن برشلونة تلقى عرضا بقيمة 60 مليون يورو مقابل رافينيا لكن النادي الكتالوني رفض العرض ولا ينوي بيع اللاعب بأقل من 80 مليون يورو.
وأفادت الصحيفة أنه تم رفض عرض من ناد إنجليزي لشراء رافينيا لأن النادي الكتالوني يريد الحصول على أموال أكثر من بيع رافينيا، رغم أن اللاعب لا يريد الرحيل وأعلن أكثر من مرة رغبته في البقاء.
وجاء رفض برشلونة للعرض لأنه يرى أن العديد من الأندية الإنجليزية يمكنها دفع الكثير من الأموال للتعاقد مع رافينيا البالغ من العمر 27 عاما.
ويعتقد برشلونة أن الأندية الإنجليزية ستحاول التعاقد مع رافينيا الصيف المقبل لأنه يملك خبرة اللعب في الدوري الإنجليزي من بوابة ليدز يونايتد.
وينتظر برشلونة عرضا مغريا يمكن أن يسهم في إنعاش خزينة النادي الكتالوني.
وانتقل رافينيا إلى برشلونة صيف عام 2022 مقابل 58 مليون يورو وينتهي عقده في يونيو 2027.
وشارك الجناح البرازيلي في 31 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي سجل فيها ثمانية أهداف وصنع 10
وبالمجمل لعب رافينيا مع برشلونة 81 مباراة سجل فيها 18 هدفا وصنع 22.