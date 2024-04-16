رغم تألقه.. برشلونة يصدم رافينيا

وجاء رفض برشلونة للعرض لأنه يرى أن العديد من الأندية الإنجليزية يمكنها دفع الكثير من الأموال للتعاقد مع رافينيا البالغ من العمر 27 عاما.

ويعتقد برشلونة أن الأندية الإنجليزية ستحاول التعاقد مع رافينيا الصيف المقبل لأنه يملك خبرة اللعب في الدوري الإنجليزي من بوابة ليدز يونايتد.

وينتظر برشلونة عرضا مغريا يمكن أن يسهم في إنعاش خزينة النادي الكتالوني.

وانتقل رافينيا إلى برشلونة صيف عام 2022 مقابل 58 مليون يورو وينتهي عقده في يونيو 2027.

وشارك الجناح البرازيلي في 31 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي سجل فيها ثمانية أهداف وصنع 10

وبالمجمل لعب رافينيا مع برشلونة 81 مباراة سجل فيها 18 هدفا وصنع 22.