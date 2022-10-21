ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يصالح جماهيره بالفوز على فياريال

تعافى برشلونة بشكل رائع من خسارته أمام ريال مدريد في مباراة قمة بفوزه 3-صفر على ضيفه فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بفضل ثنائية من روبرت ليفاندوفسكي اليوم الخميس.

وسجل برشلونة ثلاثة أهداف في سبع دقائق من الشوط الأول، بدأت بتسديدة من ليفاندوفسكي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 31.

وضاعف المهاجم البولندي النتيجة بعد أربع دقائق بتسديدة رائعة دقيقة من حافة منطقة الجزاء، لينهي هجمة مرتدة بعد أن اقتنص بيدري الكرة من منافس بالقرب من دائرة المنتصف.

وسجل أنسو فاتي الهدف الثالث لبرشلونة بعد ذلك بثلاث دقائق، حيث وضع الكرة في الشباك الخالية من حارسها من مدى قريب بعد تمريرة عرضية منخفضة من فيران توريس.