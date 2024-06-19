ردة فعل أردا غولر مع معلق تركي انفعل بجنون بهدفه في جورجيا (فيديو)
بدا أردا غولر، نجم ريال مدريد ومنتخب تركيا، سعيدا خلال رؤيته هدفه الذي سجله في الفوز على جورجيا في مستهل مشوار منتخب بلاده ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".
وحقق منتخب تركيا فوزا عريضا على نظيره جورجيا بنتيجة (3-1) في مستهل مشواره ببطولة اليورو، وضعه في صدارة القمة مؤقتًا.
وافتتح ميرت مولدر التسجيل لتركيا في الدقيقة 25، وأدرك جيورجيس ميكاوتادزي التعادل لجورجيا في الدقيقة 32، وسجل أردا غولر هدف التقدم لتركيا عندما أشارت ساعة ملعب المباراة عند 65، واختتم محمد كريم أوغلو التسجيل في الدقيقة 90، بتسجيله الهدف الثالث لتركيا.
وتداول الجمهور تعليق المعلق التركي أوزكان أوستارك على هدف غولر، والذي جاء جنونيا؛ إذ أخذ يصرخ باسم نجم ريال مدريد.
وعقب المباراة حرص الملعق التركي على مقابلة أردا غولر لكي يشاهد معه تعليقه على الهدف، وبدا غولر سعيدا، حيث علق قائلا: "إن شاء الله تستمر بـالصراخ بهذه الطريقة".
وسجل غولر في أول ظهور له مع منتخب بلاده في بطولة اليورو، ليصبح أصغر لاعب يسجل مع منتخب بلاده على مدار التاريخ بعمر 19 عامًا.
وبالنظر لسجلاته هذا الموسم، شارك غولر أساسيًا في 7 مباريات هذا الموسم مع ناديه ومنتخب بلاده، سجل فيها 7 أهداف،؛ إذ سجل مع ريال مدريد في الدوري الإسباني في أول ظهور كامل، كما سجل مع منتخب بلاده في الظهور الأول ببطولة اليورو.
وأصبح أردا غولر 19 عامًا و114 يومًا هو أصغر هداف في تاريخ اليورو في أول مشاركة فقط، متجاوزًا كريستيانو رونالدو 19 عامًا و128 يومًا في يورو 2004.