ردة فعل أردا غولر مع معلق تركي انفعل بجنون بهدفه في جورجيا (فيديو)

بدا أردا غولر، نجم ريال مدريد ومنتخب تركيا، سعيدا خلال رؤيته هدفه الذي سجله في الفوز على جورجيا في مستهل مشوار منتخب بلاده ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وحقق منتخب تركيا فوزا عريضا على نظيره جورجيا بنتيجة (3-1) في مستهل مشواره ببطولة اليورو، وضعه في صدارة القمة مؤقتًا.

وافتتح ميرت مولدر التسجيل لتركيا في الدقيقة 25، وأدرك جيورجيس ميكاوتادزي التعادل لجورجيا في الدقيقة 32، وسجل أردا غولر هدف التقدم لتركيا عندما أشارت ساعة ملعب المباراة عند 65، واختتم محمد كريم أوغلو التسجيل في الدقيقة 90، بتسجيله الهدف الثالث لتركيا.

وتداول الجمهور تعليق المعلق التركي أوزكان أوستارك على هدف غولر، والذي جاء جنونيا؛ إذ أخذ يصرخ باسم نجم ريال مدريد.