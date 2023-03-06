تقرير: تاليسكا وقع عقدا جديدا مع النصر والإعلان الرسمي قريبا
كشفت صحيفة "aksam" أن البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر وقع بالفعل مع إدارة ناديه السعودي عقدا جديدا وسيتم الإعلان الرسمي قريبا.
وقالت الصحيفة التركية إن النصر، الذي أراد تمديد عقد تاليسكا الذي سينتهي عام 2024، قد حقق بالفعل هدفه، حيث إن النادي السعودي وقع عقدا جديدا مع النجم البرازيلي قبل أسابيع.
وأشارت إلى أنه تم إجراء تحسن "خطير للغاية" في راتب تاليسكا، الذي كان يتقاضى مع النصر 8 ملايين يورو.
وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أكد أن تاليسكا يركز بشكل كامل مع النصر، وأن اللاعب البرازيلي لا يتفاوض مع أي ناد خلال هذه الفترة كما تردد الفترة الماضية.
وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن تاليسكا سيغادر النصر ويعود إلى الدوري التركي مجانا، وأن اللاعب غادر إلى البرازيل ولن يعود للنصر مرة أخرى.
وينتهي العقد الحالي لتاليسكا، البالغ من العمر 29 عاما، في 2024، وانتقل للعالمي في صيف 2021 قادما من غوانغجو إيفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.
ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة بعد مرور 19 جولة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.