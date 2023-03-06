تقرير: تاليسكا وقع عقدا جديدا مع النصر والإعلان الرسمي قريبا

وأشارت إلى أنه تم إجراء تحسن "خطير للغاية" في راتب تاليسكا، الذي كان يتقاضى مع النصر 8 ملايين يورو.

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أكد أن تاليسكا يركز بشكل كامل مع النصر، وأن اللاعب البرازيلي لا يتفاوض مع أي ناد خلال هذه الفترة كما تردد الفترة الماضية.