فجرت غضبًا.. روبن نيفيز يرد على صورة "العناق والقُبلة" مع أرملة جوتا (شاهد)

أشعلت صورة نشرتها مجلة (Guia) جدلًا واسعًا بعدما أظهرت روبن نيفيز، لاعب وسط الهلال السعودي، وهو يعانق ويقبّل أرملة زميله الراحل ديوغو جوتا خلال حفل تأبين، ليضطر النجم البرتغالي إلى الخروج برد علني نافيًا أي إساءة ومؤكدًا تمسكه بعائلته.

أخبار ذات علاقة تفاعل هائل مع لفتة كريستيانو رونالدو الرائعة لتكريم جوتا (صور)

جوتا، مهاجم ليفربول السابق، رحل عن عمر 28 عامًا بحادث مأساوي شمال غرب إسبانيا، حين اصطدمت سيارته مع شقيقه الأصغر أندريه سيلفا لتشتعل فيهما النيران.

وارتبط نيفيز وجوتا بعلاقة وثيقة منذ أن لعبا معًا في ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكرّم المنتخب البرتغالي اللاعب الراحل ديوغو جوتا بمنح قميصه رقم 21 لصديقه المقرب وزميله السابق روبن نيفيز.

والتقطت المجلة الصورة في أجواء حزينة خلال تأبين جوتا، لكنها نشرتها على الغلاف بطريقة اعتبرها نيفيز غير لائقة.

رد نيفيز على الجدل

روبن نيفيز أكد أن الهدف من تلك اللقطة كان مواساة أسرة صديقه الراحل، متهمًا الصحافة باستغلال المشهد لإثارة الجدل على حساب مشاعر العائلة.

وكتب نيفيز عبر حساباته الرسمية: "أنا وزوجتي ديبورا معًا منذ أكثر من 11 عامًا، نعيش بسعادة وفخر مع عائلتنا، ولم نكن طرفًا يومًا في أي جدل. لقد بذلنا كل ما بوسعنا لدعم روت (أرملة جوتا) وعائلتها، واختيار هذه الصورة للنشر لم يكن موفقًا ولا يحترم الموقف".

وأضاف: "أومن بالجانب الطيب في الناس رغم أن البعض حذرني من ذلك. الشخص الذي وضع الصورة على الغلاف لا يستحق السعادة، وأنا أكرر أنني فخور بالمرأة التي لدي وبالعائلة التي أنتمي إليها. نحن أيضًا فخورون بروت والقوة التي أظهرتها، وسنكون دائمًا إلى جانبها".

أخبار ذات علاقة من نجم برتغالي.. أول عرض "وظيفة" يصل زوجة ديوغو جوتا

مدرب نيفيز يهاجم المجلة: "ما فعلتموه تجاوز للحدود"

خرج "برونو"، مدرب روبن نيفيز، ببيان شديد اللهجة ضد مجلة Guia بعد نشرها الصورة المثيرة للجدل، مؤكدًا أن ما حدث يمثل تجاوزًا غير مقبول للقيم والإنسانية.

وقال برونو في تصريحاته: "لست من الأشخاص الذين يكثرون من التصريحات في مثل هذه المواقف، لكن هذه المرة لا يمكن أن يمر الأمر بصمت. ما فعلتموه يمثل سخافة واضحة وتجاوزًا للحدود".

أخبار ذات علاقة لن ينقصكم شيء وأنا موجود.. نجم الهلال يتكفل بعائلة ديوغو جوتا

وأضاف: "لم أحصل على شهادة في الصحافة أو العلاقات العامة أو الاتصال الاجتماعي، لكنني أحمل ما هو أهم: دكتوراة في القيم والمبادئ. هذه لا تُعلم في الجامعات، بل هي جزء من جوهر الإنسان".

المدرب البرتغالي وصف تصرف المجلة بأنه "غير مسؤول وغير أخلاقي"، مؤكدًا أنه تلاعب بالصور وترويج لمحتوى يفتقر للاحترام تجاه أم في حداد وعائلتين ما زالتا تحاولان تجاوز الألم. وتابع: "بدل أن تدعموا القيم والمبادئ، اخترتم إثارة الفوضى والجدالات".