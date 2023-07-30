فيتوريا: محمد صلاح سيستمر طويلا.. والسعودية حققت طفرة بعد كريستيانو رونالدو
يرى المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أن بوسع القائد محمد صلاح مواصلة اللعب في أعلى المستويات لخمس سنوات، كما قال إن السعودية حققت طفرة واضحة بعد ضم مواطنه كريستيانو رونالدو لنادي النصر.
وقال فيتوريا في تصريحات لموقع (ذا أتلتيك) عن محمد صلاح قائد منتخب مصر، "تحدثت إلى بعض اللاعبين لكنه كان الوحيد المبادر بمراسلتي".
وأضاف: "أحيانا يكون اللاعبون نجوما على أرض الملعب وليس خارجها، لكن صلاح يفعل الأمرين، يؤثر بشدة على زملائه ويتمتع بطاقة إيجابية ومتواضع ومستعد دائما للمساعدة".
وتولى فيتوريا تدريب منتخب مصر، في يوليو الماضي، خلفا لإيهاب جلال ويريد المدرب البرتغالي قيادة مصر للتأهل لكأس العالم 2026 والفوز بكأس أمم أفريقيا في ساحل العاج مطلع العام المقبل.
ويعتقد فيتوريا أن صلاح، الذي يبلغ من العمر 31 عاما، يستطيع مواصلة اللعب في أعلى المستويات لعدة سنوات مقبلة.
وأوضح فيتوريا: "سيلعب صلاح في أعلى المستويات لمدة أربع أو خمس سنوات لامتلاكه مهارات غير قابلة للفقد مثل اتخاذ القرار والوعي باللعبة".
وتابع: "صلاح محترف رائع، يتطلع للتحسن للمواصلة في أعلى مستوى عن طريق تنظيم النوم والإفطار والتدريب في صالة الألعاب الرياضية. يهتم بأي شيء وكل شيء".
وكاد صلاح أن يحصد لقب كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الماضي لولا خسارة النهائي بركلات الترجيح ضد السنغال، وقبل نحو شهرين من خسارة بطاقة التأهل لكأس العالم 2022 وبركلات الترجيح أمام المنافس ذاته.
وقال فيتوريا: "محمد صلاح مصمم على الفوز بكل شيء، هو يعمل بجدية لتحقيق ذلك لبلاده، هو فائز ولا يريد إهدار هذه الفرصة".
طفرة السعودية
ويعتقد فيتوريا أن الكرة السعودية تعيش طفرة بعد انتقال مواطنه رونالدو للنصر في يناير الماضي.
وسبق لفيتوريا أن قاد النصر للقب الدوري السعودي موسم 2018/2019.
ومنذ تعاقد النصر مع رونالدو أصبح الدوري السعودي جاذبا للنجوم، حيث تعاقد الاتحاد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد، ومواطنه نغولو كانتي.
كما تعاقد النصر مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وضم الأهلي المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز والحارس السنغالي إدوار ميندي، وتعاقد الهلال مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز، ولاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.
وقال فيتوريا: "حين انتقل رونالدو حققت السعودية طفرة كبيرة وتعاقدت مع اللاعبين، العروض ضخمة جدا واللاعبون يفكرون في حياتهم".
وأضاف: "أعتقد أن الدوري سيكون قويا، لكن لدي أيضا بعض الشكوك، أعرف شخصية الناس هناك ويمكن لعقلياتهم أن تتغير سريعا".
وتابع: "الآن لديهم حافز كبير للاستثمار لكن في يوم ما قد يتغير الأمر ويتوقف، في أوروبا يتم التخطيط بشكل أكبر.. لأن الأندية لا تعتمد على العواطف".
وينتهي عقد فيتوريا مع مصر في يوليو 2026، لكنه يملك شرطا جزائيا للرحيل بعد كأس الأمم مطلع العام المقبل.