فيتوريا: محمد صلاح سيستمر طويلا.. والسعودية حققت طفرة بعد كريستيانو رونالدو

يرى المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أن بوسع القائد محمد صلاح مواصلة اللعب في أعلى المستويات لخمس سنوات، كما قال إن السعودية حققت طفرة واضحة بعد ضم مواطنه كريستيانو رونالدو لنادي النصر.

وقال فيتوريا في تصريحات لموقع (ذا أتلتيك) عن محمد صلاح قائد منتخب مصر، "تحدثت إلى بعض اللاعبين لكنه كان الوحيد المبادر بمراسلتي".

وأضاف: "أحيانا يكون اللاعبون نجوما على أرض الملعب وليس خارجها، لكن صلاح يفعل الأمرين، يؤثر بشدة على زملائه ويتمتع بطاقة إيجابية ومتواضع ومستعد دائما للمساعدة".