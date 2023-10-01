بعد التعادل أمام الاتفاق.. يايسله يشيد بالأداء الدفاعي للأهلي ويعد بتطوير الهجوم

وتعادل الأهلي لأول مرة في ثماني مباريات ليواصل نتائجه المخيبة، بينما وصل الاتفاق إلى النقطة 17 في المركز الخامس متقدما بمركز واحد ونقطة واحدة على الأهلي الذي كان خسر 4-3 أمام النصر في الجولة الماضية.

وقال يايسله في مؤتمر صحفي: "كانت مباراة صعبة أمام منافس جيد ومدرب أكثر من جيد (ستيفن جيرارد). كان هدفنا الفوز بالثلاث نقاط على ملعبنا لكن إذا لم ننتصر فعلى الأقل لم نخسر".

وأضاف: "تشكيلة المنافس جيدة ومستقرة منذ بداية الموسم. المباراة كانت صعبة لكن الشيء الإيجابي هو تحسن الأداء الدفاعي كثيرا ونتطلع للبناء على ذلك مع تطوير الهجوم في المباريات المقبلة".

وانتصر الأهلي في أول أربع مباريات في الدوري قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة 5-1 خارج أرضه أمام الفتح لكنه تغلب على التعاون 3-2 في المباراة التالية.

وتأهل الفريق الجداوي إلى دور الـ16 لكأس خادم الحرمين بصعوبة بعد فوزه 3-2 على العين المنافس بالدرجة الثانية.