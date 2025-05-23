رفض.. وليد الفراج يصدم جمهور النصر السعودي (فيديو)

وجه الإعلامي وليد الفراج صدمة قوية لجمهور نادي النصر السعودي بشأن الاحتجاج ضد قانونية مشاركة الحارس رافع الرويلي في مباراة فريقه العروبة ضد النصر بدوري روشن.

وخسر النصر أمام العروبة بنتيجة 1-2 يوم 28 فبراير الماضي في الدوري السعودي.

وتقدم النصر بشكوى رسمية ضد قانونية مشاركة رافع الرويلي في هذه المباراة بداعي أنه لم يقدم استقالته من وظيفته التي يشغلها وبالتالي ليس لاعباً محترفاً وهو شرط اللعب في دوري روشن.

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وقال الفراج عبر قناة MBC ACTION إن النصر لن يحصل على نقاط مباراة العروبة رغم التصعيد لآخر درجة من جانب إدارة النصر وهو حقها الطبيعي ولكن سيتم رفض الشكوى التي تقدم بها النادي.

وأشار إلى أنه يتحدث بواقع تكهناته وخبراته موضحًا أنه يتوقع ألا يتغير ترتيب الدوري السعودي في الوقت الحالي بقرارات إدارية رغم الشكاوى التي تقدم بها النصر بشأن مشاركة رافع الرويلي أو شكوى نادي الوحدة ضد فوز النصر في لقاء الفريقين.

ويحتل النصر حالياً المركز الرابع في ترتيب دوري روشن برصيد 67 نقطة قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

ويبتعد النصر عن الأهلي صاحب المركز الخامس بفارق 3 نقاط ليضمن المشاركة في كأس السوبر السعودي في ظل تفوقه بأفضلية المواجهات المباشرة.

ويشارك الاتحاد بطل الدوري بجانب القادسية الذي تأهل لنهائي كأس الملك والهلال صاحب المركز الثاني في الدوري ضمن منافسات كأس السوبر السعودي.