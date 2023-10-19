مفاجأة لاعبي النصر لكريستيانو رونالدو (فيديو)
فاجأ لاعبو نادي النصر السعودي زميلهم كريستيانو رونالدو، خلال تدريبات الفريق، اليوم الخميس، بعد تحقيقه رقمًا قياسيًا دوليًا.
وسجل رونالدو هدفين في آخر مباراة له مع البرتغال في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024، ليرفع رصيده إلى 40 هدفًا، في العام 2023، حتى الآن، وهو حاليًا أفضل هدافي هذا العام سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات.
وفي وقت سابق بات رونالدو عميد لاعبي لعالم بعد أن وصل إلى 203 مباريات دولية، في رقم قياسي لم يسبق إليه أحد.
وأحضر لاعبو النصر كعكة خلال تدريب، اليوم الخميس، بمناسبة اجتياز رونالدو لـ 200 مباراة دولية، واحتفلوا باللاعب البرتغالي.
وكتب لاعبو النصر على الكعكة:" 203 مباريات دولية - 127 هدفًا - 40 هدفًا في 2023".
يذكر أن رونالدو رفض، خلال مقابلة هذا الأسبوع، تحديد موعد لاعتزاله وإنهاء مسيرته الحافلة، مؤكدًا أنه يستمتع بكل لحظة يقضيها على الملعب طالما أنه لا يزال لاعبًا.
وقال رونالدو: "ببساطة، الأمر يأتي خطوة بخطوة، وأشعر بحال جيد، ولا أقول إنني سأواصل اللعب حتى عمر الـ45 عامًا أو نحو ذلك، فلا فائدة من مثل هذه المواعيد النهائية، والأمر ببساطة يتعلق بالاستمتاع بكل لحظة".
وكان رونالدو قد رحل عن أوروبا، في الشتاء الماضي، لينتقل إلى اللعب في الدوري السعودي بالانضمام إلى صفوف النصر.
وأثنى المدير العام لفريق النصر مارسيلو سالازار، بشكل كبير على رونالدو المتوَّج مع المنتخب البرتغالي بلقب يورو 2016 .
وقال سالازار في مقابلة لصحيفتي "ميونخر ميركور" و"تي زد" :"في كل مرة تنظر فيها إلى أرقامه، تشعر بالدهشة، هو يبدو وكأنه ليس له حدود".
وأضاف: "لديه الكثير من الطموح، ويجب منحه الفرصة لمواصلة مشواره الاستثنائي في عالم كرة القدم، وهذا ما فعلناه".