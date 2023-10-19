مفاجأة لاعبي النصر لكريستيانو رونالدو (فيديو)

وسجل رونالدو هدفين في آخر مباراة له مع البرتغال في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024، ليرفع رصيده إلى 40 هدفًا، في العام 2023، حتى الآن، وهو حاليًا أفضل هدافي هذا العام سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات.

وفي وقت سابق بات رونالدو عميد لاعبي لعالم بعد أن وصل إلى 203 مباريات دولية، في رقم قياسي لم يسبق إليه أحد.

وأحضر لاعبو النصر كعكة خلال تدريب، اليوم الخميس، بمناسبة اجتياز رونالدو لـ 200 مباراة دولية، واحتفلوا باللاعب البرتغالي.

وكتب لاعبو النصر على الكعكة:" 203 مباريات دولية - 127 هدفًا - 40 هدفًا في 2023".