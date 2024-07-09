طلب مفاجئ من مبابي قبل مواجهة إسبانيا

كشفت تقارير صحفية أن كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، تقدم بطلب مفاجئ للجهاز الفني قبل انطلاق مواجهة الفريق ضد إسبانيا، مساء الثلاثاء، في قبل نهائي "يورو 2024".

ويلتقي المنتخب الإسباني والفرنسي، مساء الثلاثاء، في دور نصف نهائي بطولة "يورو 2024".

ويلعب الفائز من مباراة إسبانيا وفرنسا مع الفائز من مباراة هولندا وإنجلترا، في نهائي بطولة "يورو 2024".

ويتواجد مبابي في التشكيلة الأساسية للفريق، ويعاني بشدة في هذه البطولة بسبب إصابته القوية في الأنف، والتي على إثرها يرتدي قناعًا واقيًا أثر على مستواه بشدة.

وكشفت الصحفية هيلينا كونديس، بأن مبابي تساءل عن إمكانية اللعب ضد إسبانيا دون ارتداء القناع أم لا.

ولم تكشف "كونديس" عن الرد الذي تلقاه اللاعب من الجهازين الطبي والفني بشأن الأمر.

وظهر مبابي خلال عمليات الإحماء دون القناع.

مبابي لم يكمل مباراة فرنسا السابقة أمام البرتغال في ربع النهائي، وبدا دومًا منزعجًا من القناع في الملعب.

وتناولت تقارير رياضية تأثير القناع الذي يرتديه مبابي على أدائه، كونه يحدّ من رؤيته، الأمر الذي جعل رصيده التهديفي في بطولة أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا هدفًا وحيدًا.

ورغم تعرض كيليان لكسر في الأنف، وضرورة حاجته للخضوع لعملية جراحية، إلا أن الفرنسي أظهر روحًا قتالية وتصميمًا كبيرين من أجل مواصلة اللعب مع بلاده في اليورو من خلال أقنعة مختلفة.

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واعترف مبابي نفسه بمُعاناته من خلال أحد تصريحاته الصحفية بأنه لجأ لتغيير القناع لأكثر من مرة في ظل عدم الراحة الكبيرة التي يشعر بها النجم الفرنسي وقال: “لقد غيرت قناعي لأن هناك شيئًا ما يحدث بشكل خاطئ”.

كما دافع المهاجم الفرنسي كولو مواني عن زميله في الفريق مبابي، كاشفًا عن الصعوبات التي تواجه لاعبي كرة القدم عند ارتدائهم أقنعة طبية في أثناء خوضهم للمباريات، موضحًا: "نحن حقًا لا نرى أي شيء، إنه أمر صعب، (اللعب به) معقد".