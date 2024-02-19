الاتفاق في مرحلة الحسم.. الأهلي المصري يستحوذ على هذا النادي
قالت تقارير مصرية إن النادي الأهلي المصري يعمل على الاستحواذ على أحد أندية دوري المحترفين (الدرجة الأولى) خلال الفترة المقبلة.
وأكد مصدر لـ"إرم نيوز" أن النادي الذي يرغب الأهلي المصري في الاستحواذ عليه في دوري المحترفين المصري هو نادي بروكسي.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن الاتفاق تم وسيدخل النادي الأهلي شراكة مع نادي بروكسي لتدعيمه بلاعبين شباب للمشاركة معهم لاكتساب المزيد من الخبرات.
وتابع أن هناك جلسة ستجمع مسؤولي الأهلي مع نظرائهم بروكسي؛ لحسم الأمر بشكل رسمي ونهائي.
وأتم أن عرض النادي الأهلي الأولي هو دفع خمسة عشر مليون جنيه مصري (نصف مليون دولار) في الموسم الأول لتدعيم بروكسي، بالإضافة إلى ضم العناصر المميزة من فريق الشباب والأفارقة تحت السن مع تحمل رواتبهم الخاصة.
نادي بروكسي ليس لديه مانع في الشراكة مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة، خاصة وأنه نادٍ استثماري.
وعلم "إرم نيوز" أنه من بين ملاك بروكسي محمد شوقي لاعب الأهلي السابق ونائب رئيس قطاع الناشئين الحالي، الذي سيسهل الكثير لتسيير الأمور.
ويعمل رمزي صالح حارس الأهلي السابق في نادي بروكسي أيضا بمنصب المشرف العام على الكرة.
ويهدف الأهلي من خلال شركة الكرة إلى توسيع نشاطه الاستثماري بالاستحواذ على نادٍ ينافس في درجة أقل لتطوير لاعبيه الشباب من خلاله.