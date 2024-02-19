الاتفاق في مرحلة الحسم.. الأهلي المصري يستحوذ على هذا النادي

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن الاتفاق تم وسيدخل النادي الأهلي شراكة مع نادي بروكسي لتدعيمه بلاعبين شباب للمشاركة معهم لاكتساب المزيد من الخبرات.

وتابع أن هناك جلسة ستجمع مسؤولي الأهلي مع نظرائهم بروكسي؛ لحسم الأمر بشكل رسمي ونهائي.

وأتم أن عرض النادي الأهلي الأولي هو دفع خمسة عشر مليون جنيه مصري (نصف مليون دولار) في الموسم الأول لتدعيم بروكسي، بالإضافة إلى ضم العناصر المميزة من فريق الشباب والأفارقة تحت السن مع تحمل رواتبهم الخاصة.

نادي بروكسي ليس لديه مانع في الشراكة مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة، خاصة وأنه نادٍ استثماري.

وعلم "إرم نيوز" أنه من بين ملاك بروكسي محمد شوقي لاعب الأهلي السابق ونائب رئيس قطاع الناشئين الحالي، الذي سيسهل الكثير لتسيير الأمور.