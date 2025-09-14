محمد صلاح يقبل هدية حنبعل المجبري ويمنح ليفربول فوزا مثيرا (فيديو)

قبِل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، هدية ثمينة من التونسي حنبعل المجبري، الذي تسبب بركلة جزاء على فريقه بيرنلي، سجل منها صلاح هدف الفوز للريدز.

ونجح ليفربول في انتزاع فوز صعب ومثير خارج أرضه على حساب بيرنلي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكاد ليفربول أن يخسر أولى نقاطه خارج أرضه هذا الموسم، بعد أداءٍ دفاعي منظم من بيرنلي، الذي أغلق المساحات بشدة أمام هجمات الريدز، وصد لاعبو الدفاع كل المحاولات التي شنها محمد صلاح وسوبوسلاي وجاكبو للوصول إلى مرمى المضيف.

طرد يفتح الباب أمام الريدز

وتعقدت مهمة أصحاب الأرض بعد طرد اللاعب شيموانيا أوجوشوكو لاعب بيرنلي في الدقيقة 84، لكن ذلك لم يفتح باب التسجيل للفريق الضيف.

وجاءت نقطة التحول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (90+3)، عندما تم احتساب ركلة جزاء لصالح ليفربول بعدما لمست الكرة يد حنبعل المجبري لاعب بيرنلي داخل المنطقة.

وتولى النجم المصري محمد صلاح تنفيذ الركلة في الدقيقة (90+5)، ليسددها بقوة في الشباك محرزًا الهدف القاتل للفريق.

بهذا الفوز المثير، يرتفع رصيد ليفربول إلى 12 نقطة كاملة من أربعة انتصارات، ليبقى متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة.

وبقي بيرنلي في المركز الـ17 بعد أن توقف رصيده عند 3 نقاط.