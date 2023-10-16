المنتخبات المتأهلة رسميا لبطولة الأمم الأوروبية 2024
حجزت عدة منتخبات بالفعل مقاعدها بشكل رسمي في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، يورو، المرتقبة العام المقبل.
وتستضيف ألمانيا نهائيات كأس أمم أوروبا، في نسختها السابعة عشر، في الفترة بين 14 يونيو حتى 14 يوليو 2024.
ويعد منتخب إيطاليا هو آخر بطل لليورو بعد أن فاز على إنجلترا بركلات الترجيح في قلب ملعب ويمبلي في نسخة 2020.
نظام التأهل
وستقام بطولة يورو 2024 بمشاركة 24 منتخبًا موزعة على 6 مجموعات في كل مجموعة 4 فرق.
وقُسمت المنتخبات الأوروبية إلى 10 مجموعات في التصفيات تحتوي بعضها على 6 فرق وأخرى على 5 فرق، وبشكلٍ عام يتأهل منها صاحب المركز الأول والثاني مباشرةً إلى اليورو.
هكذا يتأهل 20 منتخبًا إلى ثاني أهم بطولات المنتخبات في العالم، ويضاف إليهم صاحب الأرض ألمانيا، ليتبقى 3 منتخبات تتأهل من خلال الملحق والذي يعتمد في المقام الأول على المشاركة الأخيرة في دوري الأمم الأوروبية، ويضم 12 منتخبًا.
المنتخبات المتأهلة لنهائيات يورو 2024
وحسمت 7 منتخبات حتى الآن تأهلها إلى منافسات يورو 2024، وهي ألمانيا، البرتغال، فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، إسكتلندا وتركيا.