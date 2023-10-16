المنتخبات المتأهلة رسميا لبطولة الأمم الأوروبية 2024

حجزت عدة منتخبات بالفعل مقاعدها بشكل رسمي في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، يورو، المرتقبة العام المقبل.

وتستضيف ألمانيا نهائيات كأس أمم أوروبا، في نسختها السابعة عشر، في الفترة بين 14 يونيو حتى 14 يوليو 2024.

ويعد منتخب إيطاليا هو آخر بطل لليورو بعد أن فاز على إنجلترا بركلات الترجيح في قلب ملعب ويمبلي في نسخة 2020.