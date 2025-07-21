"بند حاسم" قد يوقف عقوبات انسحاب الهلال من السوبر السعودي

كشفت تقارير إخبارية أن إدارة نادي الهلال السعودي تستند إلى بند حاسم في عقود لاعبيها والصادر ضمن لوائح الاحتراف برابطة دوري المحترفين، في مواجهة العقوبات المحتمل أن تفرض على الفريق من لجنة الانضباط والأخلاق إثر اتخاذ قرار رسمي بالانسحاب من بطولة السوبر السعودي المقبلة في هونغ كونغ.

وكان الهلال تأهل للمشاركة في البطولة بعد أن جاء وصيفاً في الدوري السعودي، إذ أوقعته قرعة البطولة في مواجهة القادسية بالدور نصف النهائي، بينما سيلاقي الاتحاد نظيره النصر.

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وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بدوره تلقيه رسمياً خطاباً من شركة نادي الهلال يؤكد اعتذار الفريق عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي 2025 والمقرر إقامتها خلال الفترة من الـ19 إلى الـ23 من أغسطس في هونغ كونغ.

وأوضح الاتحاد السعودي أنه سيباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك من خلال اللجان المختصة، مشيراً إلى أن العمل سيجري بموجب اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس السوبر السعودي، وبعد استكمال الإجراءات التنظيمية من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد.

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وأكد الاتحاد حرصه على احترام الأنظمة واللوائح المعتمدة، وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، استناداً إلى نظامه الأساسي المُعتمد من الجمعية العمومية.

في المقابل أصدر الهلال بيانًا فنّد خلاله الأسباب التي أدت لاتخاذ قرار الاعتذار عن المشاركة في البطولة.

ووفقاً للبيان ذاته، فإن الشركة أكدّت خلال الخطاب أن قرعة بطولة كأس السوبر السعودي التي أجريت بتاريخ الـ19 من يونيو الماضي، أقيمت بعد يوم واحد من أول مباراة خاضها الهلال في دور المجموعات ضمن كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية أمام ريال مدريد، والتي واصل بعدها الفريق مشاركته بالتأهل إلى دور الـ16، ثم التأهل إلى دور الـثمانية الذي أقيم في تاريخ الـ4 من يوليو، واضطر بعدها الفريق إلى المكوث في مدينة أورلاندو ثلاثة أيام لظروف الطيران؛ ما أدى إلى تقلّص فترة إجازة اللاعبين السنوية إلى 24 يوماً حال الاعتذار عن المشاركة في كأس السوبر السعودي، و21 يوماً حال المشاركة؛ وذلك يخالف ما نصّت عليه الفقرة (5.6) من العقود الإلزامية الواردة في ملاحق لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص على أن الإجازة السنوية للاعبين هي ثمانية وعشرون (28) يوماً كحد أدنى، وهذه الفقرة هي بالفعل منصوص عليها في كل عقود اللاعبين المحترفين للفريق الأول.

وأوضح الخطاب أن الظروف الاستثنائية التي مرّ بها الهلال، جعلت بداية إجازة اللاعبين السنوية تصادف بداية فترة التحضيرات الصيفية للأندية الأخرى المنافسة، حيث اضطر الفريق إلى تأجيل بداية التحضيرات للموسم الجديد؛ ما زاد نسبة عدم تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في البطولة، كما أن الجدول الزمني لمواعيد انطلاق البطولات المحلية المرسل من قبل الاتحاد السعودي بتاريخ 1 يونيو، لم يكن يتضمن مكان إقامة بطولة كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ، حيث لم يتم الإعلان عن موقع إقامة البطولة إلَّا في تاريخ 13 يونيو الماضي، وحينها كانت بعثة الفريق سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجميع المباريات لم تُلعب بعد، وتاريخ انتهاء المشاركة الدولية غير معروف.

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ومن المنتظر أن يواجه الهلال بضع عقوبات، أولها حرمانه من خوض النسخة المقبلة من البطولة حال تأهلها لها.

كذلك، سيتم توقيع غرامة مالية يتم تحديدها من قبل اللجان المسؤولة في الاتحاد السعودي لكرة القدم الجهة المنظمة للحدث.