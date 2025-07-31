استبعد ميسي.. فينيسيوس يضع كريستيانو رونالدو في قائمة أساطيره ويكشف السبب

انضم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لقائمة طويلة من نجوم كرة القدم الذين حسموا المقارنة بشكل علني بين الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وعلى مدى أكثر من 9 سنوات، بين عامي 2009 و2018، كان الأرجنتيني ميسي أيقونة برشلونة والبرتغالي رونالدو هداف ريال مدريد اثنين من أعظم اللاعبين في تلك الفترة في ملاعب الدوري الإسباني وأوروبا بشكل عام، قبل أن يستمر التنافس بينهما حتى بعد رحيل رونالدو إلى يوفنتوس في 2018 وانتقال ميسي إلى سان جيرمان بعد ذلك بثلاثة أعوام.

وكثيرا ما طرحت وسائل الإعلام أثناء مقابلات مع نجوم كرة القدم سؤالا كلاسيكيا حول: من الأعظم بين رونالدو وميسي؟

أخبار ذات علاقة لن تكون مثل مبابي.. ريال مدريد يصدم فينيسيوس جونيور

وكشف فينيسيوس جونيور في حوار مع مجلة "GQ" "جي كيو" أن رونالدو هو ملهمه الأكبر خلال مسيرته في كرة القدم وأنه يعد من الأساطير في تاريخ الساحرة المستديرة.

وقال فينيسيوس: "رونالدو ملهمي خاصة في ما يتعلق بتفانيه ورغبته الهائلة في بذل قصارى جهده لمواصلة النجاح والبقاء على القمة"، وفق وصفه.

وأضاف: "كريستيانو رونالدو ألهمني، إنه أسطورة يسعى دوما إلى أن يكون الأفضل في الفريق، بل في العالم، ليبرون جيمس أسطورة كرة السلة ألهمني، لأسباب مشابهة، ولما يقدّمه لمجتمعه".

أخبار ذات علاقة هل فشلت فكرة لعب رونالدو وميسي معا "إلى الأبد"؟

واستثنى المهاجم الحالي لريال مدريد، قائد منتخب الأرجنتين الحالي وبرشلونة (سابقا) ليونيل ميسي من قائمة الأساطير والنجوم الذين يعتبرهم مصدر إلهام له، وقال: "إلى جانب كريستيانو وليبرون، هناك بالطبع أساطير البرازيل مثل رونالدو ورونالدينيو ونيمار، الذين أظهروا للعالم موهبة الكرة البرازيلية".

ويعتبر بعض النجوم في كرة القدم أن ميسي هو الأعظم في القرن 21 بالنظر إلى إنجازاته الجماعية والفردية خصوصا مع برشلونة ثم تتويجه بكأس العالم مع الأرجنتين 2022، في حين يرى آخرون أن رونالدو هو الأفضل باعتباره قاد الريال لثلاثة ألقاب بدوري أبطال أوروبا بجانب تتويج البرتغال بيورو 2016.

وكشف اللاعب البرازيلي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم في استفتاء الفيفا (THE BEST) لعام 2024 عن أفضل اللحظات الحاسمة في مسيرته قائلا: "هناك لحظات كثيرة كانت حاسمة في مسيرتي، بدايتي الاحترافية مع فلامنغو، انتقالي إلى ريال مدريد، وتسجيل أهداف في نهائيين من دوري أبطال أوروبا".

أخبار ذات علاقة ميسي يحقق رقمًا قياسيًا على حساب أسطورة ريال مدريد

وقال فينيسيوس جونيور إن اللعب على مستوى عال مع أكبر نادٍ في العالم، وهو ريال مدريد بجانب تمثيل البرازيل كانا بمثابة الحلم بالنسبة إليه.

وأضاف: "النجاح لا يأتي من شخص واحد، ففي كرة القدم نلهم بعضنا البعض، والاحتفاء بإنجازات الآخرين يخلق بيئة إيجابية، لابد من الاعتراف بمجهود الجميع، حتى لو كانوا في فريق آخر أو مجال مختلف".

ويعيش النجم البرازيلي البالغ من العمر 25 عاما أوضاعا صعبة وعلاقة متوترة مع ريال مدريد بعد رفضه تمديد عقده ومطالبته بالحصول على أجر يساوي أو يفوق ذاك الذي يحصل عليه النجم الفرنسي كيليان مبابي والمقدر بما يقرب من 23 مليون يورو سنويا.