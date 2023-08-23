تقرير: راموس يدخل في مفاوضات للانضمام لنادي الاتحاد السعودي
كشف إيدو أغيري، الصحفي ببرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، أن سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان وريال مدريد السابق، دخل في مفاوضات جادة للانضمام لنادي الاتحاد السعودي.
ووفقا لما ذكره "أغيري"، فإن راموس قد يواصل مسيرته في عالم كرة القدم، بعدما رحل عن باريس سان جيرمان وأصبح لاعبا حرا، في نادي الاتحاد السعودي، هذا الموسم.
ولم يكشف "أغيري" أي تفاصيل بشأن المفاوضات ومدة التعاقد بين الطرفين.
كما ألمح الإعلامي السعودي وليد الفراج، إلى اقتراب سيرجيو راموس من الانتقال إلى أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ونشر وليد الفراج عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صورة مدافعة عن سيرجيو راموس، معلقًا عليها: "48 ساعة بإذن الله".
وكان راموس قريبا من الانضمام لنادي بشكتاش التركي، لكن الأخير أعلن فشل المفاوضات بين الطرفين بشكل رسمي.
وجاء فشل المفاوضات بسبب خلافات حول الأمور المالية، وفقا لبيان النادي التركي.
راموس أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا وصاحب الـ 37 عاما يظل دون نادٍ حتى الآن بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي.
وشارك راموس مع باريس سان جيرمان في 58 مباراة خلال موسمين سجل خلالها ستة أهداف.
واستهل الاتحاد الموسم بفوز سهل على الرائد قبل انتصاره الصعب على الطائي ليصبح في رصيده ست نقاط مثل الأهلي والاتفاق.