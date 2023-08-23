تقرير: راموس يدخل في مفاوضات للانضمام لنادي الاتحاد السعودي

كشف إيدو أغيري، الصحفي ببرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، أن سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان وريال مدريد السابق، دخل في مفاوضات جادة للانضمام لنادي الاتحاد السعودي.

ووفقا لما ذكره "أغيري"، فإن راموس قد يواصل مسيرته في عالم كرة القدم، بعدما رحل عن باريس سان جيرمان وأصبح لاعبا حرا، في نادي الاتحاد السعودي، هذا الموسم.

ولم يكشف "أغيري" أي تفاصيل بشأن المفاوضات ومدة التعاقد بين الطرفين.