سعد الشهري مدرب السعودية: لعبنا كرة شاطئية أمام العراق
انتقد سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي، لعب مواجهة العراق رغم غزارة الأمطار وتأثر أرضية ملعب البصرة الدولي، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في خليجي 25.
واضطر لاعبو العراق والسعودية "للتزحلق" خلال مباراة المنتخبين على ملعب البصرة الدولي، وتأثرت تحركات اللاعبين بسوء أرضية الملعب بعد سقوط الأمطار بغزارة.
وقال سعد الشهري في مؤتمر صحفي بعد الخسارة 0/2 أمام العراق: "المباراة لم تكن في كرة القدم، وكنا نلعب كرة شاطئية، منتخب العراق يلعب بطريقة مباشرة ويعتمد على مهاجم طوله 195 وهذا غير متوفر لدينا".
وأضاف: "لا أستطيع تغيير استراتيجيتي، لم تكن هناك طريقة للفوز إلا اللعب بلاعبي كرة سلة، وكنت على قناعة أننا لن نعود إلا عن طريق الكرات الثابتة، والعامل البدني هو الفارق في المباراة".
وتابع الشهري: "أعتقد أنه حتى لو شاركنا بالمنتخب الذي شارك أمام الأرجنتين لن يفوز في المباراة؛ لأننا نعتمد على المهارة والاستحواذ، وهذا لن يحصل بسبب أرضية الملعب".
وأردف مدرب السعودية: "أريد اللعب في أجواء وأرضية مناسبة حتى أُلام على تدخلاتي الفنية، المباراة انتهت ولن نلوم أنفسنا ولا الأجواء".
وختم: "لا بد من تحقيق النقاط الثلاث أمام عمان، ومتى ما كانت الأجواء وأرضية الملعب مناسبة، فإننا سنحقق النتيجة المنتظرة".
وانتزع منتخب العراق فوزا ثمينا بنتيجة 2/0 على منافسه المنتخب السعودي، في خليجي 25.
وأنهى منتخب العراق الشوط الأول متقدما 1/0 سجله إبراهيم بايش في الدقيقة 30 بتسديدة باليمين من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف أسو رستم الهدف الثاني للعراق في الدقيقة 85 من ضربة رأسية.
ورفع الفوز رصيد العراق إلى 4 نقاط في المركز الأول للمجموعة الأولى مع منتخب عمان الذي فاز 3/2 على اليمن.
ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم اليمن بلا رصيد من النقاط.
وفي الجولة الأخيرة يلعب منتخب العراق مع اليمن، والسعودية مع عمان يوم الخميس 12 يناير.
ويتأهل المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني إلى نصف النهائي.