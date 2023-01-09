سعد الشهري مدرب السعودية: لعبنا كرة شاطئية أمام العراق

انتقد سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي، لعب مواجهة العراق رغم غزارة الأمطار وتأثر أرضية ملعب البصرة الدولي، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في خليجي 25.

واضطر لاعبو العراق والسعودية "للتزحلق" خلال مباراة المنتخبين على ملعب البصرة الدولي، وتأثرت تحركات اللاعبين بسوء أرضية الملعب بعد سقوط الأمطار بغزارة.

وقال سعد الشهري في مؤتمر صحفي بعد الخسارة 0/2 أمام العراق: "المباراة لم تكن في كرة القدم، وكنا نلعب كرة شاطئية، منتخب العراق يلعب بطريقة مباشرة ويعتمد على مهاجم طوله 195 وهذا غير متوفر لدينا".