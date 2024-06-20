فابريغاس: انتقال رونالدو للنصر أعاد له الثقة في نفسه

وفي 30 ديسمبر من العام 2022، أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، حتى عام 2025، بصفقة قدرتها وسائل إعلام بأكثر من 200 مليون يورو.

وقال فابريغاس لقناة " BBC" إن رونالدو يلعب بشكل أفضل بكثير مما كان يفعل قبل عامين.

وأوضح: "يمكن ملاحظة أنه رونالدو دائمًا ما يحاول صناعة الفرص سواء كان الفريق يلعب بشكل جيد أو لا".

وأضاف: "أعتقد أن رونالدو يشعر بثقة كبيرة لم يكن يشعر بها في الفترات الماضية"، في إشارة إلى الفترة التي لعبها مع مانشستر يونايتد.