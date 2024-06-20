فابريغاس: انتقال رونالدو للنصر أعاد له الثقة في نفسه
يرى الإسباني سيسك فابريغاس مدرب نادي كومو الإيطالي؛ قائد آرسنال السابق، أن انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر السعودي، أعاد له الثقة في نفسه مرة أخرى، بعد فترة مضطربة مع مانشستر يونايتد.
وفي 30 ديسمبر من العام 2022، أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، حتى عام 2025، بصفقة قدرتها وسائل إعلام بأكثر من 200 مليون يورو.
وقال فابريغاس لقناة " BBC" إن رونالدو يلعب بشكل أفضل بكثير مما كان يفعل قبل عامين.
وأوضح: "يمكن ملاحظة أنه رونالدو دائمًا ما يحاول صناعة الفرص سواء كان الفريق يلعب بشكل جيد أو لا".
وأضاف: "أعتقد أن رونالدو يشعر بثقة كبيرة لم يكن يشعر بها في الفترات الماضية"، في إشارة إلى الفترة التي لعبها مع مانشستر يونايتد.
وعلى الرغم من أنه ربما يكون قد ابتعد قليلا عن النخبة الأوروبية بانتقاله للسعودية فإن غريزة رونالدو التهديفية تبدو في كامل قوتها كما كانت دائما.
وبعد أن احتل المركز الثاني في قائمة هدافي التصفيات برصيد 10 أهداف وسجل 35 هدفا في 31 مباراة بالدوري السعودي لصالح النصر الموسم الماضي استعد رونالدو الذي يبدو دائم الشباب لبطولة أوروبا جيدًا، وظهر بشكل جيد في أول مباراة للبرتغال أمام التشيك، والتي فاز بها رفقاء "الدون" 2/1.
وكان كريستيانو رونالدو صاحب أكبر عدد من المحاولات على المرمى في مباريات الجولة الأولى لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024.
ولم يسجل رونالدو أي هدف من تسديداته الثلاث على المرمى في فوز البرتغال 2-1 على جمهورية التشيك أمس الثلاثاء، ولكنه كان واحدًا من أربعة لاعبين لديهم خمس محاولات في المجمل إلى جانب الفرنسي ماركوس تورام وجيورج ميكاوتادزي مهاجم جورجيا وكريستيان إريكسن صانع لعب الدنمارك.