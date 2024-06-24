أسماء بديلة لنجم بايرن ميونخ في الأهلي السعودي
لطالما كانت البطولات الكبرى بمثابة عملية مجمعة كبيرة للكشف عن المواهب والصفقات الجديدة للفرق من كافة أنحاء العالم، وكذلك كان يجب أن تكون كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا.
لكن يبدو أن البطولة التي تقام في ألمانيا تأتي على عكس التوقعات، حيث تكشف بعض المستويات المحبطة لعدة لاعبين وتوقف اهتمام بعض الأندية بهم.
الحديث هنا عن جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، الذي قدم مستويات متواضعة حتى تلك اللحظة، بعد أن ارتبط بعدة أندية ومن ضمنها الأهلي السعودي.
مستوى غريب من نجم بايرن ميونخ
كان كيميتش من نجوم منتخب ألمانيا في أول جولتين من البطولة، بعد أن صنع في الجولة الافتتاحية وتألق هجومًا ودفاعًا ضد المجر.
لكن هذا لم يستمر في الجولة الثالثة، التي كان فيها نجم بايرن ميونخ من أسباب النتيجة السلبية للمنتخب الألماني.
البعض يعتبر تعادل "المانشافت" في نهاية الوقت أمرًا إيجابيًا وهو كذلك، لكن وجود الفريق في ذلك الموقف المحرج بحلول نهاية المباراة في أرضه وبين جماهيره ضد سويسرا كان السبب فيه كيميتش نفسه.
الهدف الوحيد لسويسرا في اللقاء يتحمله كيميتش بشكل كامل نظرًا لسوء تمركزه وتغطيته في نفس الكرة أكثر من مرة وتقاعسه عن الضغط على حامل الكرة في المنتخب السويسري عندما كان يستطيع فعل ذلك، ونسيانه لغلق زوايا التمرير في ذلك الجانب من الملعب، ما جعل منها جبهة مستباحة من قبل الضيوف.
رفضه للأهلي أمر جيد
قبل ساعات من مواجهة المنتخب الألماني ونظيره السويسري خرجت تقارير صحفية تؤكد أن كيميتش يفكر في عدة أندية للانتقال إليها في الصيف، وليس من بينها الأهلي.
في الواقع ذلك الخبر في وقت طبيعي يجب أن يحبط جماهير الراقي ويجعلها تحزن، لكن مع ما قدمه كيميتش في مباراة حاسمة في ترتيب المجموعة في بطولة قارية كبيرة على أرضه ووسط جماهيره قد يغير من رأي عشاق الفريق السعودي.
في الواقع قد يكون رفض كيميتش للفكرة من بابها أمرًا جيدًا، يدفع إدارة الأهلي للبحث عن بدائل ربما يكونون أفضل ومناسبين للفريق بشكل أكبر.
بدائل مناسبة
مع افتراض أن الأهلي يريد ضم كيميتش من أجل دعم الدفاع وبالتحديد مركز الظهير الأيمن، فالنجم الألماني لديه عدة بدلاء متاحين في السوق، سواء بشكل مجاني أو ضمهم سيكلف القليل.
المثل الأبرز هو بين جونسون، لاعب وست هام، صاحب الـ 24 عاما، الذي يملك هامش تطور أكبر من كيميتش، أو الجزائري يوسف عطال الذي لن يعاني الأمرين من أجل التأقلم على تجربة عربية جديدة كليًا عليه وكلاهما سيكون متاح بشكل مجاني، ومثلهما ظهير آرسنال الشاب رويل والترز، الذي ينتهي عقده نهاية يونيو الجاري.
هناك أيضًا نجم إنجلترا ترينت ألكسندر أرنولد، الذي ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2025، وآرون وان بيساكا ظهير مانشستر يونايتد وينتهي عقده في نفس الوقت.
كما توجد أسماء أكثر قوة مثل أشرف حكيمي وبيدرو بورو وربما بن وايت، وهم عقدوهم لا تزال قائمة ومستمرة لفترة طويلة لكننا تعلمنا في سوق الانتقالات أنه لا شيء صعب على الأندية السعودية.
أسماء أخرى جيدة في وسط الملعب الدفاعي متاحة مثل سكوت مكتوميناي وتوماس بارتي وبيير إيميل هويبيرغ نجوم الدوري الإنجليزي، الذين تنتهي عقودهم في صيف 2025.
هذا إلى جوار أسماء شابة مثل جواو نيفيز لاعب بنفيكا وأمادو أونان لاعب إيفرتون وغيرهم.