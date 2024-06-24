أسماء بديلة لنجم بايرن ميونخ في الأهلي السعودي

لطالما كانت البطولات الكبرى بمثابة عملية مجمعة كبيرة للكشف عن المواهب والصفقات الجديدة للفرق من كافة أنحاء العالم، وكذلك كان يجب أن تكون كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا.

لكن يبدو أن البطولة التي تقام في ألمانيا تأتي على عكس التوقعات، حيث تكشف بعض المستويات المحبطة لعدة لاعبين وتوقف اهتمام بعض الأندية بهم.

الحديث هنا عن جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، الذي قدم مستويات متواضعة حتى تلك اللحظة، بعد أن ارتبط بعدة أندية ومن ضمنها الأهلي السعودي.