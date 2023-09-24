فرسان الرهان في ديربي مدريد
ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأحد، مواجهة الديربي بين ريال وغريمه أتلتيكو مدريد، على ملعب "ميتروبوليتانو"، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا برصيد 15 نقطة، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز السابع برصيد 7 نقاط فقط.
ويدخل "الميرنغي" اللقاء وهو مفتقر إلى خدمات ظهيره الأيمن داني كارفاخال، بعدما خضع لأشعة رنين مغناطيسي أظهرت معاناته من إصابة ستجبره على الابتعاد عن الملاعب.
وقبل اللقاء المقرر، مساء الأحد، لم يفز أتلتيكو مدريد إلا مرة واحدة فقط في آخر 14 لقاء له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني (تعادل في 7 وخسر 6).
فرسان الرهان
ويستهدف مدربا الفريقين الأرجنتيني دييغو سيموني وكارلو أنشيلوتي للدفع بأفضل تشكيل لديهما.
ولعب أنشيلوتي 20 مباراة أمام سيميوني في جميع المسابقات، انتصر كارلو في 8 مواجهات، وتعرض للهزيمة في 7 مباريات، وتعادل في 5.
وسيقود الثنائي أنطوان غريزمان وألفارو موراتا خط هجوم أتلتيكو مدريد في مواجهة ريال مدريد، بحسب ما أكدت تقارير الصحف الإسبانية.
وسجل غريزمان 7 أهداف في 26 مواجهة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، 5 أهداف منها في 14 ديربي جمع الفريقين.
فيما يصل موراتا لهذه المباراة بمعدل مميز من التسجيل برصيد 6 أهداف هذا الموسم، 3 مع أتلتيكو ومثلهم أخرى مع المنتخب الإسباني، في الموسم الذي لعب فيه 7 مباريات.
وعلى الجانب الآخر، فعلى الرغم من عودة فينيسيوس جونيور إلى قائمة ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة، إلا أنه سيجلس على مقاعد البدلاء.
وسيتواجد في خط هجوم "الميرنغي" الثنائي رودريغو وخوسيلو، وخلفهم يأتي الدولي الإنجليزي المتألق جود بيلينغهام، الذي قد يصبح بالفعل فرس الرهان في مواجهة اليوم.
شارك بيلينغهام في 5 مباريات مع ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني، وأحرز 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، ويتصدر قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم.
بينما لعب فريق أتلتيكو مدريد 4 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، ما بين فوزين وتعادل وخسارة على التوالي، لكن له مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة، وسجل 10 أهداف واستقبل 4.
وأشاد أنشيلوتي مؤخرا بلاعبه خوسيلو، قائلا: "خوسيلو ضمانة، يلعب بشكل جيد جدًا إلى الأمام والخلف. إنه خطير للغاية داخل منطقة جزاء المنافس ولديه ضربات رأسية رائعة. إنه ضمانة بالنسبة لنا ونعرف تمامًا ما يستطيع إضافته".