فرسان الرهان في ديربي مدريد

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأحد، مواجهة الديربي بين ريال وغريمه أتلتيكو مدريد، على ملعب "ميتروبوليتانو"، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا برصيد 15 نقطة، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز السابع برصيد 7 نقاط فقط.

ويدخل "الميرنغي" اللقاء وهو مفتقر إلى خدمات ظهيره الأيمن داني كارفاخال، بعدما خضع لأشعة رنين مغناطيسي أظهرت معاناته من إصابة ستجبره على الابتعاد عن الملاعب.

وقبل اللقاء المقرر، مساء الأحد، لم يفز أتلتيكو مدريد إلا مرة واحدة فقط في آخر 14 لقاء له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني (تعادل في 7 وخسر 6).