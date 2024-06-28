نجم يورو 2024 على قائمة تعاقدات ريال مدريد

كشفت تقارير إخبارية إيطالية أن المدافع ريكاردو كالافيوري، الذي يشارك مع منتخب إيطاليا في كأس أمم أوروبا 2024 بات واحدا من أهداف ريال مدريد الإسباني في ميركاتو الصيف الجاري.

ويسعى ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا 2023 ـ 2024 إلى الحصول على خدمات كالافيوري مدافع نادي بولونيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لما أوردته صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية.

ويعد كالافيوري، الذي تألق بشكل لافت مع بولونيا خلال موسم 2023 ـ 2024 أحد اكتشافات الدوري الإيطالي وذلك بعدما ساهم في حلول فريقه في المركز الخامس وتأهله لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

كما ساهم كالافيوري المولود في 19 مايو 2002 في تأهل إيطاليا للدور ثمن النهائي لكأس أمم أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا، في انتظار أن يكون ضمن تشكيلة منتخب "الأزوري" أمام سويسرا في افتتاح مباريات الدور الثاني يوم السبت المقبل.