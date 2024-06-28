نجم يورو 2024 على قائمة تعاقدات ريال مدريد
كشفت تقارير إخبارية إيطالية أن المدافع ريكاردو كالافيوري، الذي يشارك مع منتخب إيطاليا في كأس أمم أوروبا 2024 بات واحدا من أهداف ريال مدريد الإسباني في ميركاتو الصيف الجاري.
ويسعى ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا 2023 ـ 2024 إلى الحصول على خدمات كالافيوري مدافع نادي بولونيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لما أوردته صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية.
ويعد كالافيوري، الذي تألق بشكل لافت مع بولونيا خلال موسم 2023 ـ 2024 أحد اكتشافات الدوري الإيطالي وذلك بعدما ساهم في حلول فريقه في المركز الخامس وتأهله لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.
كما ساهم كالافيوري المولود في 19 مايو 2002 في تأهل إيطاليا للدور ثمن النهائي لكأس أمم أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا، في انتظار أن يكون ضمن تشكيلة منتخب "الأزوري" أمام سويسرا في افتتاح مباريات الدور الثاني يوم السبت المقبل.
لكن المدافع المحوري كان ضمن 6 لاعبين سجلوا بالخطأ في مرمى منتخباتهم خلال يورو 2024 وذلك بهدفه الذي منح إسبانيا نقاط المباراة أمام إيطاليا.
ويطمح ريال مدريد إلى الاستفادة من خدمات كالافيوري الذي يشغل خطة مدافع محوري أو مدافع أيسر، إلى تعويض الفراغ الذي قد يتركه رحيل قائده ناتشو المتعاقد حديثا مع نادي القادسية السعودي.
وقالت "لاغازيتا ديلو سبورت" إن مسؤولي بولونيا حددوا سعر المدافع الدولي بقيمة 40 مليون يورو لكن قيمته التسويقية قد ترتفع بشكل واضح حسب مشاركاته ونتائج إيطاليا في يورو 2024.
ولعب كالافيوري وهو سليل نادي روما مع فريقي جنوى الإيطالي وأف سي بازل السويسري قبل التعاقد مع بولونيا في 2023 بعقد يمتد حتى آخر يونيو 2027.