تعاقد نادي النصر السعودي مع اللاعبة البرازيلية كاثلين سوزا قادمة من نادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الجديد.

ووقعت اللاعبة البرازيلية عقود انتقالها إلى نادي النصر التي تستمر لمدة موسمين حتى صيف 2026.

وتمت مراسم التوقيع في إسبانيا على هامش معسكر الفريق الأول لكرة القدم للرجال بنادي النصر.

وحرصت النجمة البرازيلية على التقاط صورة مع كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي وأحد أبرز نجوم ريال مدريد السابقين.

ونشرت كاثلين صورتها مع رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام بعد توقيعها عقود الانتقال إلى النصر السعودي.

وكتبت لاعبة النصر الجديدة "بكيت عندما قابلت رونالدو. ولكنه أعطاني منديلًا لتجفيف دموعي التي سالت بمجرد رؤيته ومقابلته".

وأبدت كاثلين إعجابها الشديد بالأسطورة رونالدو مؤكدًا أنه نموذج لأي رياضي حول العالم.

ويخوض فريق النصر السعودي حاليًا معسكرًا تدريبيًا في مدينة ماربيا الإسبانية استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.

ولعب النصر بعض المباريات الودية في معسكره الأول بالبرتغال أبرزها أمام بورتو، وخسر برباعية دون رد كما لعب مباراة ودية في إسبانيا ضد غرناطة، وخسر بنتيجة 0-1.

ويختتم النصر ودياته في إسبانيا بمواجهة ألميريا يوم الخميس المقبل قبل العودة للمملكة العربية السعودية من أجل خوض منافسات كأس السوبر السعودي بمواجهة التعاون في نصف النهائي.