نجم التعاون يفجر صراعًا بين النصر والاتحاد والقادسية

يدور صراع مثير بين أندية النصر والاتحاد والقادسية من أجل الفوز بخدمات اللاعب سعد الناصر نجم فريق التعاون قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد بدوري روشن السعودي.

وتستعد أندية النصر والاتحاد والقادسية لافتتاح الموسم الجديد بخوض منافسات كأس السوبر السعودي في الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس الجاري في هونغ كونغ.

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ويلتقي النصر منافسه الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 19 أغسطس الجاري بينما يلعب الأهلي ضد القادسية في اليوم التالي.

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وكشف الصحفي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه بمنصة إكس عن استفسار نادي النصر عن اللاعب سعد الناصر تمهيدًا لحسم صفقة التعاقد معه.

وأوضح أن القادسية والاتحاد لديهما رغبة قوية في ضم اللاعب في الانتقالات الصيفية.

ويلعب سعد الناصر صاحب الـ 24 عامًا في مركز الظهير الأيسر، ويرتبط بعقد يمتد حتى شهر يونيو المقبل مع التعاون.

وتخرج الناصر من فريق الشباب بنادي الهلال السعودي قبل رحيله معارًا للتعاون في موسم 2022 – 2023 قبل تفعيل بند شراء عقده.

ويجيد سعد الناصر في مركز الجناح الهجومي بخلاف الظهير الأيسر، وشارك خلال 76 مباراة بقميص التعاون وسجل 4 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

ولعب الناصر في صفوف المنتخب الأولمبي السعودي، ولكنه لم يلعب للمنتخب الأول من قبل.