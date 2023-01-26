ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لديربي كأس الملك
تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى ملعب (سانتياغو برنابيو) لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين ريال مدريد وضيفه أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا.
وتأهل فريق برشلونة إلى نصف النهائي بعد فوزه الصعب على حساب ريال سوسييداد بنتيجة 1-0 كما تغلب أوساسونا على إشبيلية بنتيجة 2-1.
وتقام أيضاً، اليوم الخميس، مواجهة أخرى تجمع بين فالنسيا وأتلتيك بلباو في ربع النهائي.
وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (سانتياغو برنابيو) في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة SSC EXTRA 1 بصوت المعلق فهد العتيبي.
مشوار ريال مدريد وأتلتيكو مدريد
تأهل ريال مدريد إلى ربع النهائي بعد فوزه على كاسيرينيو بنتيجة 1-0 في دور الـ32 ثم تغلب على فياريال بنتيجة 3-2 في دور الستة عشر.
وصعد أتلتيكو مدريد بعد فوزه على ألمازان بنتيجة 2-0 في الدور التمهيدي الأول ثم تغلب على أرينترو بنتيجة 3-1 في الدور التمهيدي الثاني.
وتخطى أتلتيكو مدريد عقبة ريال أوفييدو في دور الـ32 بنتيجة 2-0 ثم فاز على ليفانتي بنفس النتيجة في دور الستة عشر.
وفاز ريال مدريد بلقب كأس الملك 19 مرة آخرها في موسم 2013 – 2014 مقابل 10 مرات حققها أتلتيكو مدريد آخرها في موسم 2012 – 2013.
وفاز ريال مدريد في آخر مواجهة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني يوم 18 سبتمبر الماضي.
ولم يتقابل الفريقان في كأس الملك عام 2015 في دور الستة عشر وصعد أتلتيكو مدريد بعد الفوز بنتيجة 2-0 والتعادل بنتيجة 2-2.
أسلحة ريال مدريد
يطمع ريال مدريد في تجاوز آثار خسارة كأس السوبر والهزيمة المريرة أمام برشلونة من خلال التقدم في كأس الملك ومحاولة استعادة اللقب الغائب منذ 8 مواسم.
وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه يمر حالياً بمرحلة انتقالية مؤكداً أن هذه المرحلة تقتضي بعض المتغيرات مثل بقاء توني كروس أو لوكا مودريتش على مقاعد البدلاء في بعض الأحيان.
وأشار إلى أن هذه المواجهة خاصة وقوية وصعبة أمام منافس على دراية كاملة بالريال كما أن هناك فرصة رائعة للوصول إلى نصف النهائي.
ويعتمد ريال مدريد على تشكيلة تضم حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه الرباعي إيدير ميليتاو وأنطونيو روديغير وناتشو فيرنانديز وفيرلاند ميندي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط إدواردو كامافينغا وبجواره توني كروس ولوكا مودريتش مع ثلاثي خط الهجوم فيديريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.
أوراق أتلتيكو مدريد
يتطلع أتلتيكو مدريد لحسم الفوز والتأهل من معقل جاره وغريمه اللدود ريال مدريد أملاً في تحقيق لقب البطولة خاصة أنه بعيد بعض الشيء عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني.
وأكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن مواجهة أنشيلوتي دائماً تكون ممتعة لأنه يتعلم الكثير منها، موضحاً أن أنشيلوتي مدرب ذكي ومتمكن.
وأشار إلى أن هذه المواجهة لا بد أن تنتهي بفائز، وهو ما يفرض شروطاً معينة على تفاصيل اللقاء فكل فريقه سيلعب للفوز.
ويعتمد أتلتيكو مدريد على تشكيلة تضم على الأرجح حارس المرمى يان أوبلاك وأمامه ستيفان سافيتش وماريو هيرموسو وناهويل مولينا ورينيلدو ماندافا في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط جيوفري كوندوجبيا ورودريغو دي باول مع ثنائي الأطراف ماركوس يورينتي ويانيك كاراسكو مع ثنائي الهجوم أنطوان جريزمان وممفيس ديباي.
وقال أحمد مجدي، لاعب أتروميتوس اليوناني الأسبق، لـ"إرم نيوز" إن المواجهة بين أنشيلوتي وسيميوني تعتمد على بعض الأمور وعلى رأسها الاختراق من العمق، وهي المعادلة التي يسعى لتطبيقها ريال مدريد من خلال بنزيمة ومودريتش وكروس وسرعات جونيور.
وأشار إلى أن أتلتيكو مدريد لديه قدرات مميزة دفاعياً وتنظيم شديد في الخط الخلفي من جانب سيميوني، مؤكداً أن أتليتكو لديه سرعات في الكرات المعاكسة ويجيد التحولات، وهو سلاح سيميوني.