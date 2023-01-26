ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لديربي كأس الملك

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى ملعب (سانتياغو برنابيو) لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين ريال مدريد وضيفه أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا.

وتأهل فريق برشلونة إلى نصف النهائي بعد فوزه الصعب على حساب ريال سوسييداد بنتيجة 1-0 كما تغلب أوساسونا على إشبيلية بنتيجة 2-1.

وتقام أيضاً، اليوم الخميس، مواجهة أخرى تجمع بين فالنسيا وأتلتيك بلباو في ربع النهائي.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.