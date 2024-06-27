مدير تعاقدات الأهلي المصري يلجأ للقضاء بسبب صفقة زين الدين بلعيد

كشفت تقارير إعلامية أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، اتخذ قرارا برفع دعوى قضائية ضد إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد ضياع صفقة ضم الجزائري زين الدين بلعيد.

وتأتي خطوة أمير توفيق بعد إدعاء إحدى الصفحات تعمد مسؤول الأهلي فرض أحد الوكلاء على صفقة المدافع الجزائري زين الدين بلعيد، لاعب نادي اتحاد العاصمة، وهو ما أدى لفشل الصفقة في النهاية.

وكان زين الدين بلعيد قد تراجع عن إتمام انتقاله للنادي الأهلي، بتوصية من مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش وفضل الاحتراف الأوروبي من بوابة سانت تروند البلجيكي.