مدير تعاقدات الأهلي المصري يلجأ للقضاء بسبب صفقة زين الدين بلعيد
كشفت تقارير إعلامية أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، اتخذ قرارا برفع دعوى قضائية ضد إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد ضياع صفقة ضم الجزائري زين الدين بلعيد.
وتأتي خطوة أمير توفيق بعد إدعاء إحدى الصفحات تعمد مسؤول الأهلي فرض أحد الوكلاء على صفقة المدافع الجزائري زين الدين بلعيد، لاعب نادي اتحاد العاصمة، وهو ما أدى لفشل الصفقة في النهاية.
وكان زين الدين بلعيد قد تراجع عن إتمام انتقاله للنادي الأهلي، بتوصية من مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش وفضل الاحتراف الأوروبي من بوابة سانت تروند البلجيكي.
من جانبه، قال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، في تصريحات تلفزيونية: "تواصلنا مع مصدر بالأهلي وقال لنا إن اللاعب له وكيل ووسيط في المنطقة العربية وآخر في أوروبا، والأهلي كان يتواصل مع والد اللاعب ووكيله في المنطقة العربية، ثم تدخل الوكيل الآخر، وما أفسد القصة أن مدرب الجزائر نصح اللاعب بالاحتراف في أوروبا رغم العرض القوي من الأهلي عكس العرض البلجيكي، وهو نظر لها من ناحية احترافية لكي يبدأت خطوات الأولى في أوروبا".
وانضم زين بلعيد إلى اتحاد العاصمة الجزائري في صيف 2020.
ويبلغ بلعيد من العمر 25 عاما ويلعب في مركز المدافع.
وخاض بلعيد الموسم الماضي مع اتحاد العاصمة 32 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف.