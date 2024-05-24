ماتشاك يطيح بديوكوفيتش من الدور قبل النهائي ببطولة جنيف للتنس
تأهل التشيكي توماس ماتشاك إلى الدور النهائي للمرة الأولى في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين بعدما تغلب 6-4 و0-6 و6-1 على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم اليوم الجمعة في الدور قبل النهائي من بطولة جنيف المفتوحة للتنس.
وتأخر ماتشاك 4-1 لكنه قلب الموازين لينتزع المجموعة الأولى، وقد طلب ديوكوفيتش الخروج للعلاج في نهاية المجموعة.
وتحسن أداء ديوكوفيتش ليحرز المجموعة الثانية لكنه تراجع مجددا في المجموعة الثالثة، ليحقق ماتشاك ثاني انتصار له أمام المصنفين العشرة الأوائل على العالم.
وأخفق ديوكوفيتش، الذي أتم 37 عاما من عمره يوم الأربعاء الماضي، بذلك في التأهل للدور النهائي في أي بطولة هذا الموسم حتى الآن.
وطلب ديوكوفيتش، الحائز على 24 لقبا في البطولات الكبرى، بطاقة دعوة للمشاركة في جنيف بعد أن خرج من دور 32 ببطولة روما بالهزيمة أمام أليخاندرو تابيلو.
وجاء ذلك بعد يومين من حادث غريب أصيب ديوكوفيتش على إثره في الرأس بقارورة مياه أثناء وجوده في الملعب لتوقيع تذكارات.
ويستهل ديوكوفيتش مشوار الدفاع عن لقب فرنسا المفتوحة، بمواجهة الفرنسي بيير أوج إيربير في الدور الأول يوم الأحد المقبل.
وأصبح ماتشاك، الذي خاض اليوم أول مباراة له على الملاعب الرملية أمام لاعب من المصنفين العشرة الأوائل على العالم، أول تشيكي يتأهل إلى نهائي جنيف منذ توماس سميد في عام 1987.
ويلتقي ماتشاك في النهائي غدا السبت مع الفائز في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين كاسبر رود الفائز باللقب مرتين، والإيطالي فلافيو كوبولي.