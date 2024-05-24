ماتشاك يطيح بديوكوفيتش من الدور قبل النهائي ببطولة جنيف للتنس

وتأخر ماتشاك 4-1 لكنه قلب الموازين لينتزع المجموعة الأولى، وقد طلب ديوكوفيتش الخروج للعلاج في نهاية المجموعة.

وتحسن أداء ديوكوفيتش ليحرز المجموعة الثانية لكنه تراجع مجددا في المجموعة الثالثة، ليحقق ماتشاك ثاني انتصار له أمام المصنفين العشرة الأوائل على العالم.

وأخفق ديوكوفيتش، الذي أتم 37 عاما من عمره يوم الأربعاء الماضي، بذلك في التأهل للدور النهائي في أي بطولة هذا الموسم حتى الآن.

وطلب ديوكوفيتش، الحائز على 24 لقبا في البطولات الكبرى، بطاقة دعوة للمشاركة في جنيف بعد أن خرج من دور 32 ببطولة روما بالهزيمة أمام أليخاندرو تابيلو.

وجاء ذلك بعد يومين من حادث غريب أصيب ديوكوفيتش على إثره في الرأس بقارورة مياه أثناء وجوده في الملعب لتوقيع تذكارات.