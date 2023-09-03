ترتيب الدوري السعودي: النصر يصعق الحزم بخماسية.. والأهلي يسقط أمام الفتح

اكتسح نادي النصر نظيره الحزم بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

النصر تقدم عن طريق عبد الرحمن غريب في الدقيقة 33 من الشوط الأول، ثم أضاف عبدالله الخيبري برأسية هدفًا ثانيًا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، الذي انتهى بتفوق العالمي بثنائية دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، من تصويبة صاروخية سجل محمد بادموسي هدفا أول للحزم في الدقيقة 47، لكن النصر رد سريعًا بالهدف الثالث عن طريق أوتافيو من تمريرة رونالدو في الدقيقة 57.

واستطاع كريستيانو رونالدو أن يحرز هدف النصر الرابع في الدقيقة 68 مستغلًا تمريرة من عبد الرحمن غريب، بينما سجل ساديو ماني خامس الأهداف بشكل رائع من تصويبة بالقدم اليمنى على يسار الحارس دحمان في الدقيقة 78.

بهذا الفوز، وصل النصر للمركز الخامس في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد الحزم في المرتبة السابعة عشر بنقطتين.