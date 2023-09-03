ترتيب الدوري السعودي: النصر يصعق الحزم بخماسية.. والأهلي يسقط أمام الفتح
اكتسح نادي النصر نظيره الحزم بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
النصر تقدم عن طريق عبد الرحمن غريب في الدقيقة 33 من الشوط الأول، ثم أضاف عبدالله الخيبري برأسية هدفًا ثانيًا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، الذي انتهى بتفوق العالمي بثنائية دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني، من تصويبة صاروخية سجل محمد بادموسي هدفا أول للحزم في الدقيقة 47، لكن النصر رد سريعًا بالهدف الثالث عن طريق أوتافيو من تمريرة رونالدو في الدقيقة 57.
واستطاع كريستيانو رونالدو أن يحرز هدف النصر الرابع في الدقيقة 68 مستغلًا تمريرة من عبد الرحمن غريب، بينما سجل ساديو ماني خامس الأهداف بشكل رائع من تصويبة بالقدم اليمنى على يسار الحارس دحمان في الدقيقة 78.
بهذا الفوز، وصل النصر للمركز الخامس في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد الحزم في المرتبة السابعة عشر بنقطتين.
وفي مباراة أخرى، سقط الأهلي أمام مضيفه الفتح، بنتيجة (1-5).
وافتتح الأهلي أهداف اللقاء بعدما سجل عباس الحسن لاعب الفتح هدفا في مرماه بالخطأ، ليضع الراقي في المقدمة منذ اللحظات الأولى من المباراة.
وفي الدقيقة 21، سجل فراس البريكان هدف التعادل للفتح، من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله لوكاس زيلارايان الهدف الثاني للفتح في المباراة.
وتمكن مراد باتنة من إضافة الهدف الثالث للفتح في الدقيقة 89، من علامة الجزاء، قبل أن يعود مرة أخرى ويضيف الهدف الرابع لفريقه والثاني له في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ثم سجل سفيان بن دبة الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 95.
بهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده من النقاط إلى 8، في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 12 نقطة في المركز الرابع.
التعاون يسحق الوحدة
وفي مباراة أخرى، واصل التعاون انتصاراته ليتقاسم صدارة الدوري السعودي للمحترفين بالفوز 4-1 على الوحدة.
وسجل التعاون الأهداف عن طريق فلافيو وسطام الروقي ووليد عبد الوهاب وأندريه جيروتو، بينما جاء هدف الوحدة الوحيد بواسطة فيصل فجر من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة.
وأصبح رصيد التعاون، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي، 13 نقطة من خمس مباريات، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الوحدة عند ست نقاط في المركز التاسع.
وتقدم الاتفاق إلى المركز الخامس برصيد عشر نقاط بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على ضمك مستفيدا من ثنائية موسى ديمبلي والذي سجل الهدفين بعد تمريرتين حاسمتين من القائد جوردان هندرسون.
وحقق الخليج بعشرة لاعبين فوزه الأول بالتفوق 3-1 على الشباب الذي تجمد رصيده عند نقطتين في المركز 17 وقبل الأخير ودون أي فوز.