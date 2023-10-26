ماسكيرانو لا يستبعد استدعاء ميسي لأولمبياد 2024

لم يستبعد خافيير ماسكيرانو مدرب منتخب تحت 23 عامًا استدعاء ليونيل ميسي قائد المنتخب الأول للمشاركة في أولمبياد 2024 في باريس.

وقال ماسكيرانو المكلف بقيادة الأرجنتين نحو أولمبياد باريس 2024: "الأبواب مفتوحة أمام ميسي للعودة إلى المنتخب ليفعل ما يشاء، هذا حقيقي، إذا تأهلنا وأراد اللعب معنا فسيكون مُرحَّبًا به، تجمعني بميسي علاقة صداقة وطيدة".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "يجب أن نتأهل أولًا، بعدها بالطبع سندرس إمكانية حضور ميسي، لكن دعونا لا نستبق الأحداث، الواقع أنه يجدر بنا التأهل قبل أي شيء".