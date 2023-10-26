ماسكيرانو لا يستبعد استدعاء ميسي لأولمبياد 2024
لم يستبعد خافيير ماسكيرانو مدرب منتخب تحت 23 عامًا استدعاء ليونيل ميسي قائد المنتخب الأول للمشاركة في أولمبياد 2024 في باريس.
وقال ماسكيرانو المكلف بقيادة الأرجنتين نحو أولمبياد باريس 2024: "الأبواب مفتوحة أمام ميسي للعودة إلى المنتخب ليفعل ما يشاء، هذا حقيقي، إذا تأهلنا وأراد اللعب معنا فسيكون مُرحَّبًا به، تجمعني بميسي علاقة صداقة وطيدة".
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "يجب أن نتأهل أولًا، بعدها بالطبع سندرس إمكانية حضور ميسي، لكن دعونا لا نستبق الأحداث، الواقع أنه يجدر بنا التأهل قبل أي شيء".
حلم اللجنة الأولمبية
وتعتبر رؤية ميسي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بمثابة حلم للجنة الأولمبية الدولية ورئيسها توماس باخ، الذي يتمنى أن يكون الفائز بكأس العالم حاضرًا في أحد الأحداث الرياضية الكبرى في العالم.
وقال باخ في تصريحات نقلتها صحيفة "أس": "سيكون أمرًا رائعًا أن يكون هنا، المباريات تمثل طموحًا للعديد من نجوم كرة القدم، مثل كيليان مبابي".
وتابع باخ: "بالنسبة لميسي، فإن ذلك يعني فرصة لكتابة التاريخ مرة أخرى.
وأوضح: "يمكن أن يكون اللاعب الوحيد في التاريخ الذي حصل على ميداليتين ذهبيتين وكأس العالم".
وفاز ميسي بالميدالية الذهبية الأولمبية مع الأرجنتين في أولمبياد بكين عام 2008.
وتحدث باخ عن الفوائد التي ستجنيها الأرجنتين من الاعتماد على ميسي في الأولمبياد، وكذلك عن ما سيجلبه وجوده للأولمبياد ككل وقال: "لا أريد التدخل في قرارات اللجنة الأولمبية الدولية".
وأكد: "إذا لعب، ستكون لدى الأرجنتين فرصة أكبر للفوز بالميدالية الذهبية، ستكون فرصة عظيمة لميسي، سيكون أمرًا رائعًا لكرة القدم والألعاب الأولمبية".