فليك يرعب أنشيلوتي.. ليلة صعبة تنتظر ريال مدريد

حقق برشلونة فوزاً كبيراً على نظيره بايرن ميونخ "بنتيجة 4-1" في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا في شكله الجديد.

جاء الفوز الكبير بفضل الأداء المتميز للفريق الكتالوني تحت مدرب البافاري السابق هانزي فليك، الذي نجح في تقديم نسخة مرعبة من برشلونة منذ بداية الموسم الجاري.

ويأتي توقيت هذا الفوز مهماً للغاية للنادي الكتالوني الذي ينتظر مواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال أيام، مواجهة لا تقل أهمية عن تلك التي لعبها أمام كتيبة فينسينت كومباني.

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فوز سهل وكبير

أن يسجل برشلونة في بايرن ميونخ منذ الدقيقة الأولى وأن يتقدم أخيرًا على البافاري للمرة الأولى منذ إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2015 فهذا أمر جلل كان يستحق سعادة كل فرد من جماهير الفريق الكتالوني.

شعرت جماهير برشلونة في بعض اللحظات أن فريقها حقق فوزًا سهلًا، كأن بايرن ميونخ تحول إلى فريق بلد الوليد أو بقية فرق الدوري الإسباني التي يفوز عليها فريق فليك بأرقام كبيرة.

وزاد ذلك الشعور تسجيل البرازيلي رافينيا لـ"هاتريك" لن ينساه على الأرجح، وإهدار نجوم النادي الكتالوني لبعض الفرص الإضافية التي كان من الممكن أن تضيف المزيد للنتيجة القاسية، بالإضافة إلى حسم المباراة قبل نهايتها بأكثر من نصف ساعة.

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مؤشرات خطورة لريال مدريد

حقق ريال مدريد بدوره في الساعات الماضية فوزًا كبيرًا على فريق ألماني آخر في دوري أبطال أوروبا، عندما نجح في قلب تأخره أمام بروسيا دورتموند لانتصار كبير بخمسة أهداف لهدفين.

لكن في الوقت ذاته تظهر عدة مؤشرات خطيرة على الملكي في مباريات آخر يومين، لعل أبرزها هو غياب النادي الملكي تمامًا في الأشواط الأولى من الموسم الجاري وهي مشكلة اعترف بها كارلو أنشيلوتي مرارًا وتكرارًا.

يقابل ذلك قوة كبيرة لبرشلونة في أول 45 دقيقة، فيكفي القول إن النادي الكتالوني نجح في آخر 4 مباريات في أن يسجل 3 أهداف في الشوط الأول، بما في ذلك مواجهات إشبيلية وبايرن ميونخ، وأيضًا ديبورتيفو ألافيس ويونغ بويز.

يستطيع ريال مدريد العودة من التأخر بهدف أمام برشلونة وفعلها الموسم الماضي، وبهدفين أمام دورتموند وفعلها في الموسم الجاري، لكن العودة من تأخر بهدفين أو ثلاثة أمام فريق بعناصر تمر بحالة جيدة مثل النادي الكتالوني فهو أمر مشكوك في مدى قدرة الفريق العاصمي على القيام به.

خصوصية المباراة

من ضمن الأشياء التي تضيف إلى صعوبة المباراة هو السجلات الأخيرة للكلاسيكو التي تفوق فيها ريال مدريد بوضوح.

ذلك التفوق لا يضع أمام برشلونة الكثير من الخيارات قبل مواجهة الملكي، بالأخص أن النادي الكتالوني لديه صدارة يريد أن يحافظ عليها، ورقم قياسي يخص عدد المباريات المتتالية دون هزيمة في الدوري الإسباني، سيعادله ريال مدريد لو لم يخسر، مساء السبت.