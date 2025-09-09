رونالدو ومبابي وصلاح.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يخوض منتخب البرتغال بقيادة نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو اختباراً مرتقباً أمام منافسه المجر في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب فرنسا بقيادة نجمه كيليان مبابي منافسه أيسلندا كما يلعب منتخب إنجلترا ضد مضيفه صربيا في التصفيات ذاتها.

وفي تصفيات قارة أفريقيا، يتطلع منتخب مصر بقيادة نجمه محمد صلاح لحسم التأهل إلى كأس العالم حال الفوز على مضيفه بوركينا فاسو.

ويلتقي منتخب جنوب أفريقيا منافسه نيجيريا كما يلعب منتخب السودان أمام مضيفه توغو، ويواجه منتخب الكاميرون مضيفه كاب فيردي.

ويلعب منتخب الأردن مباراة ودية ضد الدومينيكان كما يخوض منتخب تونس للمحليين لقاءً ودياً أمام منتخب مصر الثاني استعداداً لبطولة كأس العرب.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

تصفيات كأس العالم – قارة أوروبا

المجر والبرتغال – 9:45 مساءً – BEIN SPORT 3

فرنسا وأيسلندا – 9:45 مساءً – BEIN SPORTS 1

صربيا وإنجلترا – 9:45 مساءً – BEIN SPORTS 2

تصفيات كأس العالم – قارة أفريقيا

جنوب أفريقي ونيجيريا – 7:00 مساءً – SSC 2

توغو والسودان – 7:00 مساءً – SSC 3

كاب فيردي والكاميرون – 7:00 مساءً – SSC EXTRA

بوركينا فاسو ومصر – SSC 1 و أون سبورت 1 و MBC MASR 2

مباريات ودية

الأردن والدومينيكان – 8:00 مساءً – الأردن الرياضية

مصر وتونس – 9:30 مساءً – أون سبورت 2