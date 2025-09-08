إسرائيل ضد إيطاليا.. غاتوزو يدخل في مشاجرة ساخنة (فيديو)

إرم نيوز - نور الدين ميفراني

دخل جينارو غاتوزو، مدرب المنتخب الإيطالي، في شجار مع بعض لاعبي منتخب إسرائيل بعد نهاية المباراة التي جمعت المنتخبين في تصفيات أوروبا للتأهل كأس العالم 2026.

ودخل المدرب الإيطالي إلى الملعب بعد شجار بين لاعبي المنتخبين وحاول تهدئة لاعبيه، لكن أحد لاعبي منتخب إسرائيل قال كلاما لم يعجبه، فالتفت إليه غاتوزو وصرخ في وجهه "اصمت".

أخبار ذات علاقة إسرائيل ضد إيطاليا.. ملخص ونتيجة وأهداف خماسية الآزوري (فيديو)

وانتزع المنتخب الإيطالي فوزا مثيرا أمام إسرائيل 5-4 بعد نهاية مثيرة، إذ فقد الإيطاليون التقدم 4-2 في الدقائق الأخيرة ليتعادلوا 4-4 ثم منحهم تونالي الفوز في الدقيقة 90+1.

وتحدت جينارو غاتوزو عن الفوز الجنوني للمنتخب الإيطالي بعد المباراة قائلاً: "كان اليوم مُخيفًا. فاجأونا قليلًا في البداية، لكن في كل مرة كنا نتقدم فيها، كنا نُسبب لهم المشكلات".

وأضاف:" اليوم، لم يكن أداؤنا في أفضل حالاته، وهذا أمر مفهوم، فعندما تلعب المباراة الثانية، يكون الوضع دائمًا هكذا. سنحافظ على الفوز، وهو أمر حاسم".

أخبار ذات علاقة غير مهتمين به.. عملاقا إيطاليا يصدمان نجم الهلال السعودي

وتابع مدرب المنتخب الإيطالي: "نستقبل الأهداف بسهولة، لكن هذا ليس انتقادًا للاعبين، بل مشكلتي، وعليّ تحسينها مع جهازي الفني. يجب الإشادة باللاعبين الذين تحلوا بالقوة للرد على كل صفعة تلقوها. على الرغم من أنه لم يكن يومًا رائعًا، فإنهم بذلوا قصارى جهدهم ورغبتهم في الرد".

أخبار ذات علاقة جماهير منتخب إيطاليا تدير ظهرها للملعب أثناء عزف النشيد الوطني لإسرائيل (صور)

وأتم قائلاً: "هذا شيء علينا مواصلة العمل عليه، دعونا نستمتع به. لقد كانت ثمانية أيام رائعة، تهانينا للاعبين، سأشكرهم الآن، ولكن إذا أردنا تحقيق شيء مهم، فعلينا التحسن".