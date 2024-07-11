الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

يخرج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة طلائع الجيش، على ملعب الكلية الحربية، في إطار مؤجلات الجولة الـ 16 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الزمالك هذه المباراة منتشيًا، بعد فوزه في المباراة السابقة أمام الإسماعيلي بهدفين لهدف.

الزمالك يخوض مباراة طلائع الجيش مساء اليوم الخميس، وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة.

ولم يكشف البرتغالي جوزيه غوميز مدرب الزمالك عن قائمة الفريق، لأول مرة منذ أن تولى تدريب النادي الأبيض.

ولعب الزمالك 24 مباراة، حقق الفوز في 12، وتعادل في 5 وخسر 7.

وسجل لاعبو الزمالك 38 هدفًا، واستقبلت شباك الفريق الأبيض 25 هدفاً.

أما طلائع الجيش، فيتواجد بالمركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الخميس في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 8:00 بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تُبَثّ المباراة عبر شاشة أون تايم سبورتس 1.