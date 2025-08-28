logo
نجم الزمالك يصدم جون إدوارد.. لدي 3 عروض بضعف الراتب

جون إدوارد وأحمد حمديالمصدر: حساب الزمالك على فيسبوك
إرم نيوز
28 أغسطس 2025، 4:58 ص

وجَّه أحمد حمدي، نجم فريق الزمالك، صدمة إلى جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، بعد جلسة جمعتهما مؤخرًا لبحث تمديد عقد اللاعب.

وغاب حمدي عن مباريات الزمالك الأربع الأولى في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، مودرن سبورت، وفاركو، حيث لم يدخل حسابات المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي أكد في تصريحاته الأخيرة أن اللاعب يحتاج إلى عمل كبير وجهد إضافي حتى يكون جاهزًا للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق في الفترة المقبلة.

ورغم عدم ظهوره منذ بداية الموسم فإن اللاعب يواصل تدريباته بجدية وينتظر الحصول على الفرصة لإثبات قدراته، حيث يأمل أن تشهد مواجهة دجلة المقبلة دخوله قائمة الفريق.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "أحمد حمدي رحب بتمديد تعاقده مع الزمالك في الفترة المقبلة ولكن بشروط".

وأضاف: "حمدي طلب الحصول على جميع مستحقاته المالية المتأخرة ومصاريف علاجه الذي دفعها من جيبه الخاص للموافقة على التجديد للفريق الأبيض".

وتابع المصدر: "أحمد حمدي أكد لجون إدوارد أنه يمتلك عدة عروض بالفعل من الدوري المصري وبراتب ضعف ما يتقاضاه في الزمالك".

وأتم: "حمدي يحصل في الزمالك على 8 ملايين جنيه، ولديه عروض من سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وبيراميدز".

ويستعد نادي الزمالك، لملاقاة وادي دجلة، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المحلي، والتي تقام على ملعب السلام، مساء الأحد المقبل.

وانفرد الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط.

ويبتعد الزمالك عن المصري وبتروجت أقرب منافسيه بفارق نقطتين عن كل منهما.

