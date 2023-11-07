دوري أبطال أوروبا: برشلونة يسقط أمام شاختار.. ودورتموند يهزم نيوكاسل

اقتنص فريق شاختار الأوكراني فوزا ثمينا على حساب برشلونة الإسباني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف التقدم لشاختار في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول اللاعب دانيلو سيكان من ضربة رأسية بعد عرضية رائعة من الجانب الأيسر، ليسددها برأسه بشكل رائع في مرمى تير شتيغن.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد برشلونة عند النقطة التاسعة في صدارة المجموعة الثامنة، انتظارا لمواجهة بورتو البرتغالي وأنتويرب البلجيكي.

في المقابل، أضاف شاختار لرصيده النقطة السادسة في الترتيب الثالث، بالتساوي مع بورتو الوصيف.