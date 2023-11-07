دوري أبطال أوروبا: برشلونة يسقط أمام شاختار.. ودورتموند يهزم نيوكاسل
اقتنص فريق شاختار الأوكراني فوزا ثمينا على حساب برشلونة الإسباني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.
وسجل هدف التقدم لشاختار في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول اللاعب دانيلو سيكان من ضربة رأسية بعد عرضية رائعة من الجانب الأيسر، ليسددها برأسه بشكل رائع في مرمى تير شتيغن.
بهذه النتيجة، تجمد رصيد برشلونة عند النقطة التاسعة في صدارة المجموعة الثامنة، انتظارا لمواجهة بورتو البرتغالي وأنتويرب البلجيكي.
في المقابل، أضاف شاختار لرصيده النقطة السادسة في الترتيب الثالث، بالتساوي مع بورتو الوصيف.
وفي مباراة أخرى، فاز بروسيا دورتموند على نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بنتيجة 2/0، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب " سيغنال إيدونا بارك ".
افتتح بروسيا دورتموند التسجيل عند الدقيقة 26 عن طريق فولكروغ، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من سابيتزر ليضعها في شباك النادي الإنجليزي.
وعزز جوليان براندت ثاني أهداف الفريق الألماني؛ إثر هجمة مرتدة منظمة من تمريرة حاسمة من قبل كريم أدييمي عند الدقيقة 79.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد دورتموند للنقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة مؤقتا، فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة الرابعة في المركز الثالث مؤقتاً.