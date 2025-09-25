ترامب: سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا

الأمر لا يحتمل.. فيريرا يوجه طلبا عاجلا لإدارة الزمالك قبل مواجهة الأهلي

يانيك فيريرا مدرب الزمالكالمصدر: مواقع التواصل
وجَّه يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، رسالة عاجلة إلى إدارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب، قبل مواجهة الأهلي في القمة المنتظرة بين الفريقين، بالجولة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي، الأهلي في الثامنة من مساء الاثنين باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في اثنتين وخسارة واحدة.

ويعيش النادي الأبيض على صفيخ ساخن في ظل أزمة مالية قوية ضربت النادي، بسبب سحب أرض 6 أكتوبر التي كانت تدر أموالًا طائلة على النادي الأبيض، بسبب دخول عدة مستثمرين على الخط لإقامة مشاريع على الأرض بجانب الملاعب التي كانت ستبنى عليها.

 وبحسب ما ذكره تقرير لقناة "الحياة" المصرية"، فإن "هناك حزنًا في النادي بعد التعادل مع الجونة في الجولة الماضية، وفيريرا طلب من الإدارة منح اللاعبين مستحقاتهم قبل مواجهة الأهلي، مشددًا على أن الموقف الحالي لا يصح ويضع الفريق في أزمة قبل القمة".

وقبل القمة المقبلة، حقق الزمالك الفوز أمام كلٍّ من سيراميكا كليوباترا، ومودرن سبورت، وفاركو، والمصري، والإسماعيلي، وتعادل مع المقاولون والجونة، وخسر أمام وادي دجلة، بينما فاز الأهلي على فاركو، وسيراميكا، وحرس الحدود، بينما تعادل مع مودرن، وغزل المحلة، وإنبي، وخسر من بيراميدز.

