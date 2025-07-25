من يمكنه إيقافه.. تشكيل مرعب لـ"ليفربول" في الموسم الجديد

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أنفق ليفربول الإنجليزي مبالغ مالية تتخطى 200 مليون جنيه إسترليني من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودعم ليفربول هجومه بصفقة اللاعب الفرنسي هوغو إيكتيكي مهاجم آنتراخت فرانكفورت الألماني والذي كان يعد بمثابة الخيار البديل لصفقة اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

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ورغم صفقة إيكتيكي إلا أن ليفربول مازال مستعداً لدفع مبلغ يفوق 100 مليون جنيه إسترليني لضم مهاجم نيوكاسل.

وتعاقد ليفربول مع ثنائي باير ليفركوزن الألماني فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونغ بجانب ميلوش كيركيز.

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تشكيلة نارية

أصبح ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي بقيادة المدرب الهولندي أرني سلوت مدججاً بعدة نجوم بارزين بعد تدعيم صفوفه.

ويملك ليفربول تشكيل مرعب سيكون من الصعب إيقافه وسط تطلعات لاستعادة لقب دوري أبطال أوروبا، والحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي.

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ومن المقرر أن يضم تشكيل ليفربول في الموسم الجديد كلاً من:

حراسة المرمى: أليسون باكير.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – جيريمي فريمبونغ – ميلوش كيركيز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان غرافينيبرش – فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح – هوغو إيكتيكي – ألكسندر إيزاك.