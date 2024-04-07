فينيسيوس ينسخ هدف مودريتش الأيقوني (فيديو)
أحرز البرازيلي فينيسيوس جونيور، هدفًا رائعًا خلال تدريبات ريال مدريد اليوم الأحد، على غرار هدف مودريتش الأيقوني في شباك برشلونة.
وفي مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بالجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2020/2021 استغل مودريتش خروجا خاطئا من الحارس نيتو، وقام بمراوغته، وسدد بوجه القدم في الشباك.
وخلال تدريب ريال مدريد مساء اليوم الأحد، استنسخ فينيسيوس جونيور، هدف مودريتش في شباك برشلونة حيث سدد بنفس الطريقة.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة ضيفه مانشستر سيتي، مساء غد الثلاثاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأوقعت قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال، التي جرت بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، مانشستر سيتي (حامل اللقب) في مواجهة الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 14 لقبا، ليلتقي الفريقان مجددا في المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز للموسم الثالث على التوالي.