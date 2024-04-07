فينيسيوس ينسخ هدف مودريتش الأيقوني (فيديو)

وفي مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بالجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2020/2021 استغل مودريتش خروجا خاطئا من الحارس نيتو، وقام بمراوغته، وسدد بوجه القدم في الشباك.

وخلال تدريب ريال مدريد مساء اليوم الأحد، استنسخ فينيسيوس جونيور، هدف مودريتش في شباك برشلونة حيث سدد بنفس الطريقة.