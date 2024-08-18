اشتعل الصراع مبكرًا على لقب هداف الدوري الإنجليزي بعد نجاح النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، في افتتاح أهداف السيتيزين للموسم الجديد 2024/2025.

وأحرز هالاند هدف مانشستر سيتي الأول في شباك تشيلسي، خلال مباراة الفريقين بملعب ستامفورد بريدج، مساء اليوم الأحد بافتتاح مشوار الفريقين بالبريميرليغ.

وتسلم هالاند بينية من بيرناردو سيلفا، وراوغ المهاجم النرويجي مدافعي تشيلسي، وأودع الكرة في الشباك.

كما أحرز النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول هدفا في فوز فريقه أمس على إيبسويتش.

وفاز ليفربول خارج دياره بنتيجة 2-0 على حساب إيبسويتش تاون ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفًا، وصنع آخر في مستهل مشوار فريقه بالدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2024 – 2025، ليشتعل الصراع مبكرًا بين الثنائي.