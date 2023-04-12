ميسي ورونالدو في الصورة.. مزيد من الأرقام القياسية تنتظر هالاند

وتوج هالاند عرضا مميزا لفريقه سيتي بالهدف الثالث في فوز فريقه 3-صفر على ضيفه بايرن ميونيخ في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وتجاوز بهذا الهدف رقم الهولندي رود فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق الذي سجل 44 هدفا في موسم 2002-2003 والمصري محمد صلاح هداف ليفربول في موسم 2017-2018 لكن خلال 39 مباراة فقط، أي أنه حقق ذلك في 13 مباراة أقل منهما.

وكان كليف ألين مهاجم توتنهام هوتسبير آخر لاعب يسجل أهدافا أكثر في موسم واحد في دوري الأضواء الإنجليزي عندما سجل 49 هدفا في موسم 1986-1987، وسيكون ذلك الهدف المقبل لهالاند بالإضافة إلى تسجيل خمسة أهداف أخرى ليتفوق على آلان شيرار وآندي كول اللذين سجلا 34 هدفا في موسم واحد بالدوري الممتاز.