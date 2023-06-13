ليكيب: باريس سان جيرمان يخطط لبيع مبابي هذا الصيف

وقالت "ليكيب": "باريس سان جيرمان متفاجئ ومتعب من قرار مبابي، ويريد أن يظهر موقفًا ثابتًا هذه المرة، والقرار هو إما أن يمدد مبابي عقده هذا الصيف، أو سيتم بيعه في السوق الصيفي الحالي".

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن باريس سان جيرمان فوجئ بأن مبابي أرسل رسالته لإحدى وسائل الإعلام قبل أن يرسل نسخة إلى النادي.

وقد يجبر قرار مبابي باريس سان جيرمان على التفكير في بيعه هذا الصيف للحصول على عائد مادي وتجنب رحيله مجانا دون أي مقابل، ومن المعروف أن ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز يريد التعاقد مع اللاعب الشاب.

تلميح بيريز

وأثار فلورنتينو بيريز الجدل، يوم السبت، بعد ظهوره في مقطع مصور مع أحد مشجعي ريال مدريد يسأله عن موعد قدوم مبابي.

ووجه المشجع سؤالا صريحا إلى بيريز قائلا: "هل ستوقع مع مبابي؟"، ليرد رئيس ريال مدريد: "نعم.. ولكن ليس هذا العام".

وكانت شبكة "ريليفو" الإسبانية قد ذكرت أن بيريز يحلم ويهدف لخط هجوم يتكون من الثلاثي فينيسيوس جونيور، ورودريغو، وكيليان مبابي.