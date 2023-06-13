ليكيب: باريس سان جيرمان يخطط لبيع مبابي هذا الصيف
كشفت صحيفة "ليكيب" أن كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان، اليوم الإثنين، أنه لن يفعّل بند تجديد العقد لعام آخر في عقده، وتخطط إدارة النادي لبيعه هذا الصيف.
وجدد باريس سان جيرمان عقد مبابي في مايو 2022 لمدة موسمين، مع بند يتيح للاعب إمكانية التجديد لموسم ثالث بحيث ينتهي العقد في 2025.
لكن مبابي لا ينوي البقاء بعد نهاية عقده في يونيو 2024، ما يعني أن اللاعب سيرحل مجانا بعد عام واحد، إذا لم يمدد بقاءه مع الفريق.
وقالت "ليكيب": "باريس سان جيرمان متفاجئ ومتعب من قرار مبابي، ويريد أن يظهر موقفًا ثابتًا هذه المرة، والقرار هو إما أن يمدد مبابي عقده هذا الصيف، أو سيتم بيعه في السوق الصيفي الحالي".
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن باريس سان جيرمان فوجئ بأن مبابي أرسل رسالته لإحدى وسائل الإعلام قبل أن يرسل نسخة إلى النادي.
وقد يجبر قرار مبابي باريس سان جيرمان على التفكير في بيعه هذا الصيف للحصول على عائد مادي وتجنب رحيله مجانا دون أي مقابل، ومن المعروف أن ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز يريد التعاقد مع اللاعب الشاب.
تلميح بيريز
وأثار فلورنتينو بيريز الجدل، يوم السبت، بعد ظهوره في مقطع مصور مع أحد مشجعي ريال مدريد يسأله عن موعد قدوم مبابي.
ووجه المشجع سؤالا صريحا إلى بيريز قائلا: "هل ستوقع مع مبابي؟"، ليرد رئيس ريال مدريد: "نعم.. ولكن ليس هذا العام".
وكانت شبكة "ريليفو" الإسبانية قد ذكرت أن بيريز يحلم ويهدف لخط هجوم يتكون من الثلاثي فينيسيوس جونيور، ورودريغو، وكيليان مبابي.
وفي صيف 2021، تردد أن ريال مدريد عرض 200 مليون يورو للتعاقد مع مبابي، لكن باريس سان جيرمان رفض العرض، ومن غير المتوقع أن يدفع ريال مدريد نفس المبلغ للاعب يتبقى في عقده عام واحد.
ومن المتوقع أن يبرم ريال مدريد صفقات نارية هذا الصيف في محاولة لتعزيز صفوفه بعد رحيل كريم بنزيما وإدين هازارد وماركو أسينسيو وماريانو دياز.
وأعلن بروسيا دورتموند اتفاقه مع ريال مدريد على انتقال لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام للميرنغي، ويرتبط الفريق بالتعاقد مع هاري كين وكاي هافيرتز من توتنهام وتشيلسي على الترتيب.
وحال رحيل مبابي هذا الصيف، فإن باريس سان جيرمان سيواجه مشكلة كبيرة بخسارة مبابي وليونيل ميسي في فترة قصيرة، حيث رحل النجم الأرجنتيني بنهاية عقده وانضم إلى إنتر ميامي الأمريكي.